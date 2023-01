Priya Bhavani Shankar | ప్రేక్షకుల స్పందన కోసం ఎదురుచూస్తున్నా : ప్రియా భవానీ శంకర్‌

January 13, 2023 / 07:51 PM IST

టాలీవుడ్‌ హీరో సంతోష్‌ శోభన్ (Santhosh Soban) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం కళ్యాణం కమనీయం (Kalyanam Kamaneeyam). కోలీవుడ్ భామ ప్రియా భవానీ శంకర్‌ (Priya Bhavani Shankar) ఈ సినిమాతో తొలిసారి తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకొస్తుంది. యూవీ కాన్సెప్ట్స్ బ్యానర్‌పై అనిల్‌ కుమార్‌ అల్ల డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రం జనవరి 14న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో చిట్‌ చాట్‌ చేసింది.

తమిళంలో మంచి కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలు చేశా. యూవీ క్రియేషన్స్ లాంటి పెద్ద బ్యానర్‌లో డెబ్యూ తెలుగు సినిమా చేస్తుండటం సంతోషంగా ఉందంది ప్రియా భవానీ శంకర్‌. మంచి ఫీల్ గుడ్‌ సినిమాలంటే నాకు చాలా ఇష్టం. కళ్యాణం కమనీయం కూడా అలాంటి జోనర్‌ సినిమానే. అద్భుతమైన టీంతో కలిసి ఈ సినిమాకు పనిచేయడం చేయడం గొప్ప అనుభూతి ఇచ్చింది.

‘నిజ జీవితంలో మీరందరూ చూసే అమ్మాయి శృతిగా ఈ సినిమాలో కనిపిస్తా. నా క్యారెక్టర్ విషయంలో సంతోష్‌ శోభన్‌ చాలా సాయం చేశారు. సంతోష్‌ శోభన్‌ టాలెంటెడ్‌ ఉన్న నటుడు. చాలా కష్టపడి ఎన్నో మార్గాల ద్వారా ఈ స్థాయికి వచ్చాడని తెలుసు. సంతోష్‌ శోభన్‌ దర్శకుడి కీ ( వర్షం ఫేం శోభన్‌) కుమారుడు అయినప్పటి అతడిలో ఆ గర్వం కనిపించదు.

నా టాలీవుడ్ ఎంట్రీకి ముందు ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చే స్పందనను అంచనా వేసేందుకు ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్నాను. అనిల్ కుమార్‌ అల్ల నా మొదటి డెబ్యూ డైరెక్టర్ కాదు. తమిళంలో నేను చాలా మంది కొత్తవారితో పనిచేశాను. ఈ సినిమా విషయంలో యూవీ క్రియేషన్స్ అనిల్‌కుమార్‌ కు సపోర్ట్ చేయడం.. అతనిపై నాకున్న నమ్మకాన్ని పెంచింది ‘అని చెప్పుకొచ్చింది.

ప్రియా భవానీ శంకర్ స్టిల్స్..

