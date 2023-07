Baby | చాలా హ్యాపీగా ఉంది.. బేబి హీరోహీరోయిన్లతో విజయ్‌ దేవరకొండ

July 14, 2023 / 01:23 PM IST

Baby | టాలీవుడ్ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ సోదరుడు ఆనంద్‌ దేవరకొండ (Anand deverakonda), వైష్ణవి చైతన్య హీరోహీరోయిన్లుగా నటించిన చిత్రం (Baby). హృదయ కాలేయం ఫేం సాయిరాజేశ్‌ (Sai Rajesh) డైరెక్ట్ చేశాడు. ట్రయాంగిల్ లవ్‌ స్టోరీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రంలో విరాజ్‌ అశ్విన్‌ కీలక పాత్రలో నటించాడు. మూవీ లవర్స్‌ ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న బేబి నేడు థియేటర్లలోకి వచ్చేసింది.

టీజర్‌, ట్రైలర్‌, పాటలు.. ఇలా అన్ని సినిమాపై మంచి బజ్‌ క్రియేట్ చేసినట్టుగానే బేబి బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతోంది. విజయ్‌ దేవరకొండ (Vijay deverakonda) తమ్ముడు ఆనంద్ దేవరకొండ, హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్యను హ్యాపీ మూడ్‌లో హగ్‌ చేసుకున్న స్టిల్‌ను ట్విట్టర్‌లో షేర్ చేస్తూ.. నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నా. ఈ బేబీస్‌ (ఆనంద్‌, వైష్ణవి చైతన్య) బాగా నటించారు. సినిమా ప్రభావం చాలా ఉంది. నిన్న రాత్రి ప్రీమియర్ షోలో మేమంతా ఏడుస్తూ షోను షురూ చేసి.. ఆ తర్వాత థియేటర్‌ అంతా కడుపుబ్బా నవ్వులతో నిండిపోయింది.. అని ట్వీట్ చేశాడు. ఇప్పుడీ ఫొటోలు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

ఆనంద్‌ దేవర కొండ, వైష్ణవి చైతన్య మధ్య చిన్న నాటి ప్రేమ, ఆ తర్వాత వైష్ణవి కాలేజ్‌ స్టడీస్‌ కోసం టౌన్‌కు రావడం, అక్కడ విరాజ్‌ అశ్విన్‌ పరిచయం కావడం.. ఆ తర్వాత ముగ్గురు మధ్య ఎలాంటి ట్రయాంగిల్‌ లవ్ ట్రాక్‌ నడిచిందనే నేపథ్యంలో సినిమా ఉండబోతున్నట్టు ట్రైలర్‌తో డైరెక్టర్‌ సాయిరాజేశ్‌ హింట్‌ ఇచ్చేసి.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచడంలో సక్సెస్‌ అయ్యాడని అంటున్నారు సినీ జనాలు. చాలా కాలం తర్వాత ఫ్రెష్‌ ఫీల్ అందించేలా సాగే ఈ నవతరం ట్రయాంగిల్‌ ప్రేమకథను చాలా మంది ఎంజాయ్ చేస్తున్నారని ట్రేడ్ సర్కిల్ టాక్‌.

బేబి నుంచి ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఓ రెండు మేఘాలియా, దేవరాజా పాటలు నెట్టింట మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతున్నాయి.బేబి చిత్రాన్ని మాస్‌ మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌కేఎన్‌ నిర్మించారు. ఆనంద్‌ దేవరకొండ దీంతోపాటు గమ్‌ గమ్‌ గణేశాలో కూడా నటిస్తున్నాడు.

I am so happy ❤️

These babies did it. So well. So much impact.

This was us last night after the premiers, after a lot of crying, we were all then filled with Big smiles and laughter.

Missing @viraj_ashwin @sairazesh @VijaiBulganin #BabyTheMovie pic.twitter.com/JRLpS4Spoz

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) July 14, 2023