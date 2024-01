January 13, 2024 / 12:52 PM IST

Hrithik Roshan | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో హృతిక్‌ రోషన్‌ కథానాయకుడిగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘ఫైటర్‌’. దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుండ‌గా.. అనిల్ కపూర్, అక్షయ్ ఒబెరాయ్, సంజీదా షేక్ తదితరులు ఈ సినిమాలో కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. వార్, పఠాన్ సినిమాల‌ ఫేమ్ సిద్దార్ధ్ ఆనంద్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్నాడు. రిప‌బ్లిక్ డే కానుక‌గా జనవరి 25న ఈ సినిమా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు రానుంది. ఇక విడుద‌ల తేదీకి ఇంకా 12 రోజులే ఉండ‌టంతో మేక‌ర్స్ ప్రమోష‌న్స్ వేగం పెంచారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి టీజ‌ర్‌తో పాటు పాట‌ల‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల వ‌ద్ద నుంచి సాలిడ్ రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది.

అయితే ఈ సినిమా ట్రైల‌ర్ ఎప్పుడు వ‌స్తుందా ఎప్పుడెప్పుడు చుద్దామా అంటూ ప్రేక్ష‌కులు ఎదురు చూస్తుండ‌గా సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. ఈ మూవీ ట్రైల‌ర్‌ను సంక్రాంతి కానుక‌గా జ‌న‌వ‌రి 15న మధ్యాహ్నం 12 గంట‌లకు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు తెలిపారు. ఇక ఈ సినిమాలో యుద్ధ విమానాన్ని నడిపించే పైలట్‌ పాత్రలో హృతిక్‌రోషన్‌ కనిపించబోతున్నాడు. యాక్షన్‌, దేశభక్తి అంశాల కలబోతగా భారీ వ్యయంతో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు.

Ready to drop. #FighterTrailer on 15th January, 12:00 PM IST. #Fighter Forever 🇮🇳#FighterOn25thJan releasing worldwide. Experience on the big screen in IMAX 3D. pic.twitter.com/rNnGV382lZ

— Hrithik Roshan (@iHrithik) January 13, 2024