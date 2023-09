How Is Kangana Ranaut Lawrence Chandramukhi 2

Chandramukhi 2 | కంగనారనౌత్ చంద్రముఖిని రీక్రియేట్‌ చేసిందా..! చంద్రముఖి 2 ఎలా ఉందంటే..?

Chandramukhi 2 | చంద్రముఖి (Chandramukhi2)గా టైటిల్‌ రోల్‌లో జ్యోతిక నటన టాక్‌ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా మారిందని తెలిసిందే. భారీ అంచనాల మధ్య 17 ఏండ్ల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత సీక్వెల్‌గా వచ్చింది చంద్రముఖి 2 (Chandramukhi 2). పీ వాసు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో కంగనా రనౌత్ (Kangana Ranaut) టైటిల్ రోల్‌ పోషించింది.

September 28, 2023 / 01:39 PM IST

టాలెంటెడ్‌ యాక్టర్‌ కమ్‌ కొరియోగ్రాఫర్‌ రాఘ‌వా లారెన్స్ (Raghava Lawrence) హీరోగా నటించిన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తెలుగు, హిందీ, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో సందడి చేస్తోంది. చాలా సెంటర్లలో పాజిటివ్‌ టాక్‌తో షోలు మొదలయ్యాయి. లారెన్స్‌, కంగనారనౌత్‌, వడివేలు అండ్ టీం సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై చంద్రముఖి మ్యాజిక్‌ను మరోసారి చూపించారని, చంద్రముఖి పాత్రను కంగనారనౌత్‌ రీక్రియేట్‌ చేసిందని సినీ జనాలు చెబుతున్నారు.

వడివేలు తన కామెడీ టైమింగ్‌తో అదరగొట్టేశాడంటున్నారు. ట్విస్టులతో సాగే ఈ చిత్రానికి ఎంఎం కీరవాణి మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ బ్యాక్‌బోన్‌గా నిలిచాయని ట్రేడ్‌ పండితులు అంటున్నారు. మొత్తానికి చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చిన పక్కా ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ అని ట్రేడ్ సర్కిల్ టాక్‌. మరి కలెక్షన్లు ఎలా ఉండబోతున్నాయన్నది తెలియాల్సి ఉంది.

ఈ మూవీని సుబాస్కరన్ సమర్పణలో లైకా ప్రొడ‌క్షన్స్ భారీ బడ్జెట్‌తో నిర్మించింది. పోస్టర్లు, టైటిల్ లుక్ పోస్టర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతూ.. సూపర్ బజ్ క్రియేట్ చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించాయని చెప్పొచ్చు. చంద్రముఖి 2లో లక్ష్మీమీనన్‌, మహిమ నంబియార్‌, రాధికాశరత్‌కుమార్‌, రావు రమేశ్‌, రవిమారియా, విఘ్నేశ్‌, సృష్టి డాంగే, సుభిక్ష, ఐజీ మహేంద్రన్‌, సాయి అయ్యప్పన్‌, సురేశ్ మీనన్‌, శత్రు టీఎం కార్తీక్‌ కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

చంద్రముఖి 2పై నెటిజన్లు, ప్రేక్షకుల రియాక్షన్‌ ఇలా..

Positive Reviews in #Chandramukhi2

Of Ragawa Lawrence Master And Rangana And His Team

Block Buster Movie 💥🔥💥 pic.twitter.com/olXYTCfmLM — vijay (@vijay9962614473) September 28, 2023

#Chandramukhi2 is getting positive response from all places. 🔥🔥 A solid come back for Lawrence and Kangana Ranaut 😎😎 pic.twitter.com/Ss6c2ORhLP — LetsFAME (@letsfameoffl) September 28, 2023

#KanganaRanaut stole the show as the talented actress delivered a brilliant performance as Chandramukhi & once again proved her class to the South Audience. #RaghavaLawrence didn’t miss the opportunity to shine as Vettaiyan.” writes Times of India. #Chandramukhi2 @KanganaTeam pic.twitter.com/8b4upmVhkR — ᴋᴀɴɢᴀɴᴀ ꜰᴀɴ (@KanganaFansR) September 28, 2023