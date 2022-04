April 26, 2022 / 08:17 PM IST

హోంబ‌లే ఫిలిమ్స్ (Hombale Films)..విజ‌య్ కిరగందూర్ (Vijay Kirgandur) సార‌థ్యంలో న‌డుస్తున్న క‌న్న‌డ భారీ నిర్మాణ సంస్థ. క‌న్న‌డ హీరో య‌శ్‌తో క‌లిసి కేజీఎఫ్ లాంటి భారీ సినిమాను మూవీ ల‌వ‌ర్స్ కు అందించింది హోంబ‌లే ఫిలిమ్స్. ఇటీవ‌లే ప్రాంఛైజీ ప్రాజెక్టు కేజీఎఫ్ 2తోనూ భారీ స‌క్సెస్ ను అందుకుంది. మ‌రోవైపు పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో ప్ర‌భాస్ (prabhas)తో స‌లార్ (Salaar) ప్రాజెక్టు చేస్తోంది.

హోంబ‌లే ఫిలిమ్స్ భారీ అప్‌డేట్ ను ఇవ్వ‌బోతున్న‌ట్టు సోష‌ల్ మీడియాలో ప్ర‌క‌టించ‌డం ఇపుడు ఇండ‌స్ట్రీ అంత‌టా చ‌ర్చ‌కు దారితీసింది. సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌పై కొత్త అధ్యాయం .. రేపు ఉద‌యం 09:50 గంట‌ల‌కు భారీ ప్ర‌క‌ట‌న కోసం వేచి ఉండండి..అంటూ ట్వీట్ చేసింది. కొత్త‌ సినిమా ఏదైనా ప్ర‌క‌టించ‌బోతుందా..? లేదంటే ఇంకేమైనా ఇప్ప‌టికే అనౌన్స్ చేసిన సినిమాల‌పై ఏమైనా అప్ డేట్ ఇవ్వ‌బోతుందా..అనేది ప్ర‌స్తుతానికి సస్పెన్స్ నెల‌కొంది. హోంబ‌లే ఫిలిమ్స్ మ‌రోవైపు క‌న్న‌డ స్పోర్ట్స్ డ్రామా కంటారా సినిమాను కూడా తెర‌కెక్కిస్తోంది.

📣📣📣

ಹೊಸ ಪರ್ವ! ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:50ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡಲಿದ್ದೇವೆ.

Announcing A New Era on the Silver Screen.

Stay tuned for a Big Announcement, tomorrow at 9:50AM. pic.twitter.com/8oyW1thnbM

— Hombale Films (@hombalefilms) April 26, 2022