Ram Charan | రాంచరణ్‌-ఉపాసన హాలీడే వెకేషన్‌.. ఇంతకీ ఎక్కడికెళ్లారంటే..?

Ram Charan | టాలీవుడ్‌ స్టార్ కపుల్‌ రాంచరణ్ (Ram Charan)-ఉపాసన (Upasana Konidela)కు సంబంధించిన ఏ అప్‌డేట్‌కు అయినా సోషల్‌మీడియాలో సూపర్ క్రేజ్‌ ఉంటుంది. ప్రొఫెషనల్ కమిట్‌మెంట్స్‌తో బిజీగా ఉండే రాంచరణ్‌ కాస్త విరామం తీసుకున్నాడు. ఈ బ్రేక్ టైంను ఫ్యామిలీతో కలిసి ఎంజాయ్ చేసేందుకు కేటాయించాడు రాంచరణ్‌. తన సతీమణి ఉపాసన, కూతురు క్లింకారా, పెట్‌ రైమ్‌తో కలిసి ఇటలీకి హాలీడే ట్రిప్ వేశాడు.

ఎయిర్‌పోర్టులో రాంచరణ్ కపుల్‌ కనిపించగా.. అక్కడే ఉన్న కెమెరాలు క్లిక్ మనిపించాయి. ఇప్పుడీ ఫొటోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. ఇటీవలే చిరంజీవి నివాసంలో వరుణ్‌తేజ్‌-లావణ్య త్రిపాఠి ప్రీ వెడ్డింగ్ సెలబ్రేషన్స్‌లో పాల్గొన్నారు రాంచరణ్‌-ఉపాసన. నవంబర్‌ 1న ఇటలీ (Italy)లోని Tuscanyలో వరుణ్‌తేజ్‌-లావణ్య త్రిపాఠి వివాహం జరుగనుంది. దీనికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు కూడా కొనసాగుతున్నాయి.

రాంచరణ్‌ ప్రస్తుతం పొలిటిక‌ల్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో ఆర్‌సీ15గా తెరకెక్కుతున్న గేమ్‌ ఛేంజర్‌ (Game changer)లో నటిస్తున్నాడు. శంకర్‌ (Shankar)‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ కియారా అద్వానీ ఫీమేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఎస్‌జే సూర్య, నవీన్‌ చంద్ర, శ్రీకాంత్‌, స‌ముద్రఖని, జ‌య‌రాయ్‌, సునీల్‌ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై దిల్‌ రాజు తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. రాంచరణ్‌ మరోవైపు ఉప్పెన ఫేం బుచ్చిబాబు సాన దర్శకత్వంలో ఆర్‌సీ 16కు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడని తెలిసిందే.

రాంచరణ్‌-ఉపాసన హాలీడే వెకేషన్‌..

