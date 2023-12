Hi Nanna Movie | ఓటీటీలోకి రాబోతున్న ‘హాయ్‌ నాన్న’.. స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే.?

December 30, 2023 / 10:35 AM IST

Hi Nanna Movie | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో నాని (Nani), టాలీవుడ్ భామ, సీతారామం ఫేం మృణాళ్‌ ఠాకూర్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌ల్లో వచ్చిన తాజా చిత్రం ‘హాయ్‌ నాన్న’ (Hi Nanna). నాని 30 (Nani 30)గా వ‌చ్చిన ఈ సినిమాకు శౌర్యువ్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. డిసెంబ‌ర్ 07న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మంచి విజ‌యం అందుకుంది. ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ అయితే ఈ సినిమా కోసం ఎగ‌బ‌డ్డారు. ఇదిలావుంటే.. థియేట‌ర్ ప్రేక్ష‌కులను అల‌రించిన ఈ చిత్రం తాజాగా ఓటీటీ లాక్ చేసుకుంది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ దిగ్గ‌జం నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదిక‌గా ఈ సినిమా జ‌న‌వ‌రి 04 నుంచి తెలుగు, త‌మిళం, మ‌ల‌యాళం, క‌న్న‌డ‌, హిందీ భాష‌ల్లో స్ట్రీమింగ్ కానున్న‌ట్లు చిత్ర యూనిట్ ప్ర‌క‌టించింది. ఈ మూవీలో నాని కూతురి పాత్రలో బేబి కైరా ఖన్నా నటించింది. వైరా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై మోహన్‌ చెరుకూరి (CVM), డాక్టర్ విజేందర్‌ రెడ్డి తీగల, మూర్తి కేఎస్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. మలయాళ కంపోజర్‌, హృదయం, ఖుషీ చిత్రాల‌ ఫేం హెశమ్‌ అబ్దుల్‌ వహబ్‌ సంగీతం అందించాడు.

Love is in the air, and so is our excitement ❤️🌟

Join @NameisNani and #MrunalThakur in their journey of finding love in Hi Nanna.

Hi Nanna, streaming from 4th January in Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada and Hindi on Netflix. 👨‍👩‍👧#HiNannaOnNetflix pic.twitter.com/zTy8cY7jnX

— Netflix India (@NetflixIndia) December 30, 2023