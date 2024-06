Gam Gam Ganesha | మైత్రి మూవీ మేకర్స్ చేతికి ‘హరోంహర’ నైజాం హక్కులు

June 9, 2024 / 11:11 AM IST

Harom Hara | టాలీవుడ్ క‌థానాయ‌కుడు సుధీర్‌బాబు (Sudheer Babu) న‌టిస్తున్న తాజా యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ ‘హరోంహర’(Harom Hara). ‘ది రివోల్ట్‌’ అనేది ఉపశీర్షిక. ఈ సినిమాకు జ్ఞానసాగర్‌ ద్వారక దర్శకత్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. మాళవికా శర్మ కథానాయికగా న‌టిస్తుంది. సుమంత్‌ జి.నాయుడు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకోగా.. విడుద‌ల తేదీ కూడా ప్ర‌క‌టించింది. ఈ చిత్రాన్ని జూన్ 14న‌ విడుద‌ల చేయనున్నారు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి టీజ‌ర్‌తో పాటు ట్రైల‌ర్‌లు విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంటున్నాయి.

ఇదిలావుంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా డిస్ట్రిబ్యూషన్ హాక్కులు భారీ ధ‌రకు అమ్ముడైనట్లు తెలుస్తుంది. ఈ సినిమా నైజాం డిస్ట్రిబ్యూషన్ హాక్కులను టాలీవుడ్ టాప్ ప్రోడ‌క్ష‌న్ మైత్రి మూవీ మేకర్స్ (Mythri Movie Makers) దక్కించుకున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించింది.

ఈ సినిమా క‌థ విష‌యానికి వ‌స్తే.. టీచ‌ర్‌గా ప‌నిచేస్తున్న సుబ్రహ్మణ్యం (సుధీర్ బాబు) ఆర్థిక ఇబ్బందుల వ‌ల్ల గన్స్ త‌యారు చేయ‌డం మొద‌లుపెడ‌తాడు. ఈ క్ర‌మంలోనే అత‌డికి ఎదురైన ఇబ్బందులు ఏంటి వాటిని ఎలా ఎదుర్కొన్నాడు అనేది స్టోరీ. 1989 నాటి చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం నేపథ్యంలో జరిగిన కథాంశంతో వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా రానుంది.. ఈ మూవీలో మాళవిక, సునీల్ ర‌వి కాలే, కేజీఎఫ్ ఫేమ్ ల‌క్కీ ల‌క్ష్మ‌ణ్, అర్జున్ గోవిందా కీల‌క పాత్ర‌ల్లో క‌నిపించ‌నున్నారు. ఇక ఈ సినిమాలో సుధీర్‌బాబు కుప్పం యాసలో అల‌రించ‌నున్న‌ట్లు ట్రైల‌ర్ చూస్తే అర్థ‌మ‌వుతుంది. తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో రూపొందుతోన్న ఈ చిత్రానికి కెమెరా: అరవింద్‌ విశ్వనాథన్‌. సంగీతం చైతన్ భరద్వాజ్.

The revolt will soon take a new form on the big screens #HaromHara Nizam Release by @MythriRelease 💥💥

Grand release worldwide on June 14th 🔥@IsudheerBabu @ImMalvikaSharma @suneeltollywood@gnanasagardwara @chaitanmusic @Music_Vengi @SumanthnaiduG @SSCoffl @JungleeMusicSTH pic.twitter.com/nlZnCIv1NA

— Mythri Movie Distributors LLP (@MythriRelease) June 8, 2024