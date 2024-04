April 7, 2024 / 02:51 PM IST

Happy Days Movie | టాలీవుడ్ స్టార్ ద‌ర్శ‌కుడు శేఖ‌ర్ క‌మ్ముల (Sekhar Kammula) సినిమాల‌లో యూత్ మార్చిపోలేని చిత్రం అంటే వెంట‌నే గుర్తోచ్చేది ‘హ్యాపిడేస్'(Happy Days). కాలేజ్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వ‌చ్చి అప్ప‌ట్లో ఒక‌ ట్రెండ్ సెట్ చేసింది ఈ సినిమా. బీటెక్ స్టూడెంట్స్ కి అయితే ఈ సినిమా పీడకల అని చెప్పుకోవాలి. ఈ మూవీ చూసే అప్పట్లో సగానికి పైగా యూత్ బీటెక్ లో జాయిన్ అయ్యారు. 2007లో విడుద‌లైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకుల ప్రశంస‌లతో పాటు అద్భుతమైన కలెక్షన్స్‌తో బాక్సాఫీస్ వద్ద సంచలన విజయం సాధించింది.

అయితే తాజాగా ఈ సినిమా రీ-రిలీజ్ కాబోతున్న విష‌యం తెలిసిందే. మొద‌ట ఈ సినిమాను ఏప్రిల్ 12న రీ-రిలీజ్ చేయాలి అనుకున్నారు. కానీ అనుకోని కారణాల వ‌ల్ల వాయిదా ప‌డింది. ఇప్పుడు తాజాగా మ‌రో విడుద‌ల తేదీని చిత్ర‌యూనిట్ ప్ర‌క‌టించింది. ఈ సినిమాను శ్రీరామన‌వ‌మి కానుక‌గా ఏప్రిల్ 19న రీ-రిలీజ్ చేయ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించింది. ఈ యూత్‌ఫుల్‌ చిత్రం విడుదలై పదిహేడేళ్లయిన సంద‌ర్భంగా రీ రిలీజ్ చేస్తున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు. వరుణ్ సందేశ్ (Varun Sandesh), తమన్నా (Tamannaah), నిఖిల్ సిద్ధార్థ్ (Nikhil Siddharth), కమలిని ముఖర్జీ త‌దిత‌రులు ఈ సినిమాలో ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లు పోషించారు. అమిగోస్‌ క్రియేషన్స్ ఈ సినిమాను నిర్మించింది.

