HanuMan | తేజ సజ్జా హనుమాన్‌ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ ఎక్కడంటే.. వివరాలివే..!

December 18, 2023 / 06:42 PM IST

HanuMan | టాలీవుడ్‌ యువ హీరో తేజ సజ్జా (Tejasajja) నటిస్తున్న తాజా ప్రాజెక్ట్‌ హనుమాన్‌ (HanuMan). తొలి తెలుగు సూపర్ హీరో సిరీస్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని ప్రశాంత్‌వర్మ (Prasanth Varma) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. హనుమాన్‌ టీజర్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట్లో హల్‌ చల్‌ చేస్తూ.. సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తుంది. యూనివర్సల్‌ కథాంశంతో హై టెక్నికల్ వాల్యూస్‌తో తెరకెక్కుతున్న హనుమాన్‌ హాలీవుడ్‌ స్థాయికి తగ్గకుండా ఉండబోతుందని టీజర్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు.

తాజాగా ట్రైలర్‌ లాంఛ్ ఈవెంట్ అప్‌డేట్ అందించారు. హనుమాన్‌ ట్రైలర్‌ను డిసెంబర్ 19 ఏఎంబీ సినిమాస్‌లో స్క్రీన్ 1లో ఉదయం 10 గంటలకు లాంఛ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ మూవీ నుంచి లాంఛ్ చేసిన AvakayaAnjaneya సాంగ్‌ మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఆకట్టుకుంటోంది.ఓ చేతిలో కత్తి, మరో చేతిలో గొడ్డలి పట్టుకొని సరికొత్త వేషధారణలో హనుమాన్‌ వేటాడేందుకు వెళ్తున్న విజువల్స్‌ గూస్‌ బంప్స్‌ తెప్పించేలా సాగుతున్నాయి. హనుమాన్ సౌండ్‌ మిక్సింగ్‌ పనులు మొదలయ్యాయని.. DolbyAtmosతో మంత్రముగ్దులను చేసే ఆడియో జర్నీ సాగేలా కొత్త అనుభూతినిచ్చే మ్యూజిక్‌ను రెడీ చేస్తున్నామని ఇప్పటికే తెలియజేశారు మేకర్స్‌.

ఈ చిత్రాన్ని ప్రైమ్‌ షో ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై కే నిరంజన్‌ రెడ్డి తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీలో కోలీవుడ్ భామ అమృతా అయ్యర్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోండగా.. వరలక్ష్మి శరత్ కుమార్‌, వినయ్‌ రాయ్‌, రాజ్ దీపక్‌ శెట్టి, వెన్నెల కిశోర్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి గౌరా హరి-అనుదీప్ దేవ్‌, కృష్ణ సౌరభ్‌ సంయుక్తంగా మ్యూజిక్‌, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నారు.

శ్రీమతి చైతన్య సమర్పణలో తెరకెక్క్తున్న ఈ మూవీకి అస్రిన్‌ రెడ్డి ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా, వెంకట్‌ కుమార్‌ జెట్టీ లైన్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా, కుశాల్‌ రెడ్డి అసోసియేట్‌ ప్రొడ్యూసర్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. జాంబిరెడ్డి తర్వాత తేజ సజ్జా, ప్రశాంత్‌ వర్మ కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న మొదటి పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్‌ కావడంతో హనుమాన్‌పై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

HANUMAN TRAILER OUT TOMORROW – WATCH OUT!

Have been fortunate to see some BIG visuals from the superhero film, #HanuMan. It drops digitally for the world tomorrow. Waiting for all your feedback once it goes live! #PrashanthVarma pic.twitter.com/LxmGp9QQyo

— Himesh (@HimeshMankad) December 18, 2023