January 4, 2024 / 12:52 PM IST

Hanuman Movie | జాంబి రెడ్డి ఫేమ్ ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ (Prashanth Varma) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌స్తున్న తాజా చిత్రం ‘హనుమాన్’ (Hanuman). భార‌తీయ ఇతిహాసాల్లోని హనుమంతుని కథ స్ఫూర్తితో ఇండియన్ తొలి ఒరిజినల్‌ సూపర్‌హీరో మూవీగా ఈ చిత్రం రానుంది. తేజ సజ్జా ప్రధాన పాత్రలో న‌టిస్తున్నాడు. కె.నిరంజన్‌ రెడ్డి నిర్మాత. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకురానుంది. ఇక తెలుగు, తమిళంతో పాటు దాదాపు 12 భాష‌ల్లో ఈ సినిమాను గ్రాండ్‌ లెవల్లో రిలీజ్‌ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో టాలీవుడ్‌లో పెద్ద ఎత్తున ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకను ప్లాన్‌ చేశారు.

ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి విడుద‌ల చేసిన టీజ‌ర్, ట్రైల‌ర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌ల‌కు ఊహించని స్థాయిలో రెస్పాన్స్‌ వచ్చింది. దాంతో ప్రీ రిలీజ్‌ వేడుకను కూడా అదే స్థాయిలో ప్లాన్‌ చేస్తున్నారు మేక‌ర్స్. దానికోసం హైద‌రాబాద్ మాదాపూర్‌లోని ఎన్ క‌న్వెన్ష‌న్‌ హాల్‌ను ఎంచుకున్నారు. జ‌న‌వ‌రి 07న మెగా ప్రీ-రిలీజ్ ఉత్సవ్(Mega Pre-Release Utsav) పేరిట ఈ వేడుక జ‌రుగ‌నుండ‌గా.. ఈ వేడుకకు మెగాస్టార్ చిరంజీవి(Megastar Chiranjeevi) ముఖ్య అతిథిగా రాబోతున్నాడు. ఈ విష‌యాన్ని మేక‌ర్స్ సోషల్ మీడియాలో అధికారికంగా వెల్ల‌డిస్తూ.. కొత్త పోస్టర్‌ను పంచుకున్నారు.

Here’s the Majestic Mega Update you all have been waiting for 🤩

Megastar @KChiruTweets garu will grace the ‘Celebrating #HANUMAN Mega Pre-Release Utsav’ with his immortal presence ❤️‍🔥

🗓️ JAN 7, Sunday

📍 N Convention, HYD

A @PrasanthVarma Film

🌟ing @tejasajja123

In WW… pic.twitter.com/TnPmCHCojM

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) January 4, 2024