January 21, 2024 / 01:37 PM IST

Hanuman Movie | టాలీవుడ్ స్టార్ ద‌ర్శ‌కుడు ప్ర‌శాంత్ వ‌ర్మ (Prashanth Varma) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన మోస్ట్ అవైటెడ్ మూవీ హనుమాన్ (Hanuman). తేజ సజ్జా(Teja Sajja) కథా నాయకుడిగా నటించిన ఈ సినిమా ఇప్పటికే గ్లోబల్‌ లెవల్‌లో క్రేజ్‌ సంపాదించుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా భారీ అంచనాల నడుమ జ‌న‌వ‌రి 12న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఈ సినిమాకు మొద‌టిరోజు నుంచే పాజిటివ్ టాక్ రావ‌డంతో బాక్సాఫీస్ దగ్గర క‌లెక్ష‌న్ల సునామీ సృష్టిస్తుంది.

ఇదిలావుంటే సినిమా ప్రేమికులకు మిరాజ్ సినిమాస్ యాజమాన్యం బంపర్ ఆఫర్ ప్రకటించింది. అయోధ్యలో నిర్మించిన రామ‌మందిరంలో (Ayodhya Ram Mandir) శ్రీరాముడు కొలువుదీరనున్న సంద‌ర్భంగా.. హ‌నుమాన్ సినిమాపై ఆఫ‌ర్ ప్ర‌క‌టించింది. రామ్ లల్లా ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా జనవరి 22 నాడు ఈ సినిమాకు ‘బై వన్‌.. గెట్‌ వన్ (ఒకటి కొంటే ఇంకొకటి ఉచితం) ఆఫ‌ర్ ఇవ్వ‌నున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించింది. ‘MIRAJBOGO’ అనే కోడ్ ఉపయోగించి ఈ ఆఫ‌ర్‌ను వినియోగించుకోవచ్చని తెలిపింది. అయితే ఈ ఆఫ‌ర్ ఒక్కరోజు మాత్రమే అని తెలిపింది.

🚩 Celebrate the inauguration of #RamMandir with #Hanuman at #MirajCinemas

Buy One, Get One Free ticket offer on Jan 22nd only.

🎟️ Embrace the epic on this historic day!

Use code ‘MIRAJBOGO’ on Bookmyshow to avail this offer.

*T&C Apply

*At Select Locations Only

*Offer Valid… pic.twitter.com/fBQxvHnsfq

— Miraj Cinemas (@MirajCinemas) January 21, 2024