October 27, 2023 / 03:08 PM IST

Rebel Movie | సంగీత దర్శకుడిగా, నటుడిగా సౌత్ ఇండస్ట్రీలో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాడు సంగీత ద‌ర్శ‌కుడు జీవీ.ప్రకాశ్‌కుమార్. ఆస్కార్ గ్ర‌హీత ఏఆర్ రెహ‌మాన్ మేనల్లుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చి సినీ ఇండ‌స్ట్రీలో త‌న‌కంటూ మంచి గుర్తింపు సంపాదించాడు. ఇక వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతున్న జీవీ తాజాగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘రెబెల్'(Rebel). మమితా బైజూ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. ఈ సినిమాతో నికేష్ ఆర్ఎస్ తిరుప‌తి దర్శకుడిగా ప‌రిచ‌యం అవుతుండ‌గా.. స్టూడియో గ్రీన్ పతాకంపై నిర్మాత జ్ఞానవేల్ రాజా నిర్మిస్తున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ చివ‌రిద‌శ‌లో ఉంది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్ వ‌దిలారు.

ఈ ఫ‌స్ట్ లుక్ గ‌మ‌నిస్తే.. కాలేజీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఈ సినిమా తెర‌కెక్కుతున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. కాగా ఈ సినిమాపై ద‌ర్శ‌కుడు మాట్లాడుతూ.. 1980లలో జరిగిన కొన్ని యదార్థ సంఘటనల ఆధారంగా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించాం. ఇక సినిమా కథ కాలేజీ స్టూడెంట్స్, రాజకీయాల చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఇది జీవీ కెరియర్లో ముఖ్యమైన చిత్రంగా నిలిచిపోతుందని నికేష్ తెలిపాడు.

#rebel first look is here … a super promising script from a debutant director @NikeshRs …. Joining hands wit my fav @StudioGreen2 after the success of #darling amd #trishaillananayanthara @kegvraja @NehaGnanavel @Dhananjayang #rebel @arunkrishna_21 pic.twitter.com/RK0Ok1NQNX

— G.V.Prakash Kumar (@gvprakash) October 26, 2023