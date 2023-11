November 4, 2023 / 12:33 PM IST

Guntur Kaaram Movie | టాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్ట‌ర్ త్రివిక్రమ్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘గుంటూరు కారం'(Guntur Kaaram). అప్పుడెప్పుడో ఏడాదినర్ధం కిందట మొదలైన ఈ ప్రాజెక్ట్ ప్ర‌స్తుతం షూటింగ్‌ చివరి దశకు వచ్చేసింది. ఇక ఈ సినిమా సంక్రాంతి పండగను ఆర్నెళ్ల ముందే లాక్‌ చేసుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా.. ఈ సినిమా సంక్రాంతికే ఫిక్స్‌ అని నిర్మాత నాగవంశీ బల్లగుద్ది చెప్పాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈ సినిమా షూటింగ్ సంబంధించి నాలుగు పాటలకు సంబంధించిన మేకింగ్‌తో పాటు ఓ చిన్న టాకీ పార్టు ఉందట. త్రివిక్రమ్ కూడా ఈ సారి బాబును మాములుగా చూపించట్లేదని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. అతడు, ఖలేజా సినిమాలో క్యారెక్టర్‌లకు మాస్‌ తోడైతే ఏ రేంజ్‌లో ఉంటుందో మహేష్‌ రోల్ ఆ రేంజ్‌లో ఉంటుందట. ఇదిలా ఉంటే.. ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ సింగిల్‌కు సంబంధించిన ఓ అప్‌డేట్‌ సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తుంది.

ఎప్పుడెప్పుడా అంటూ మహేష్ ఫ్యాన్స్ క‌ళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురు చూస్తున్న గుంటూరు కారం ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ ఆల్రెడీ రెడీ అయిపోయిందని నాగవంశీ ఇదివరకే క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ఎప్పుడు రిలీజ్‌ అన్నది మాత్రం చెప్పలేదు. అయితే తాజాగా ఈ సినిమా ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ను త్రివిక్రమ్ బ‌ర్త్ డే కానుక‌గా.. వ‌చ్చే మంగ‌ళవారం (న‌వంబ‌ర్ 07) రిలీజ్‌ చేయబోతున్నట్లు వార్తలు సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఇక దీనిపై మేక‌ర్స్ కూడా క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంది.

Just In – #GunturKaaram’s much-awaited first song coming out on Tuesday, 07th November on the occasion of Trivikram’s birthday. pic.twitter.com/1UYMbGkGt3

