February 4, 2024 / 11:02 AM IST

Gunturu Kaaram | ప్రిన్స్ మహేష్ బాబు (Mahesh Babu), మాట‌ల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ (Trivikram Srinivas ) కాంబోలో వ‌చ్చిన రీసెంట్ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ ‘గుంటూరు కారం’ (Gunturu Kaaram). అత‌డు, ఖ‌లేజా సినిమాల త‌ర్వాత వీరిద్దరి కాంబినేషన్‌లో ఈ సినిమా రావ‌డంతో అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇక ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుక‌గా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. మొద‌టిరోజే ఈ సినిమాకు కొంచెం మిక్స్‌డ్ టాక్ రావ‌డంలో క‌లెక్ష‌న్ల మీద ప్ర‌భావం ప‌డుతుంద‌ని ట్రేడ్ వ‌ర్గాలు భావించాయి. కానీ ఆ అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద దూసుకుపోయింది. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఏకంగా రూ.250 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీ లాక్ చేసుకుంది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ఫ్లాట్‌ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదిక‌గా ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 9 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ విష‌యాన్ని చిత్ర యూనిట్ తెలుపుతూ.. రౌడీ రమణని 70 ఎంఎం లో చూశారు. ఇప్పుడు నెట్‌ఫ్లిక్స్ లో చూడడానికి సిద్ధమవ్వండి. గుంటూరు కారం సినిమా తెలుగుతో పాటు తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ఫిబ్రవరి 9 నుంచి స్ట్రీమింగ్‌కు రానుంది అంటూ మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు.

Rowdy Ramana ni cinemascope 70 mm lo choosaaru. Ippudu Netflix lo choodandi 🎬😎

Guntur Kaaram, coming to Netflix on 9 February in Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada and Hindi.#GunturKaaramOnNetflix pic.twitter.com/VL5Rb4Wioj

— Netflix India South (@Netflix_INSouth) February 4, 2024