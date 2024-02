Grammy Awards 2024 | గ్రామీ అవార్డుల్లో సత్తా చాటిన జాకీర్ హుస్సేన్, శంకర్‌ మహదేవన్‌

February 5, 2024 / 11:10 AM IST

Grammy Awards 2024 | సంగీత రంగంలో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా అందించే 66వ ‘గ్రామీ అవార్డుల’ ప్రదానోత్సవం అమెరికాలోని లాస్‌ఏంజిల్స్‌లో ఇవాళ అట్టహాసంగా జరిగాయి. ఈ ప్రతిష్టాత్మక మ్యూజిక్ అవార్డ్ షో‌కు స్టార్ సింగ‌ర్ ట్రెవర్ నోహ్ హోస్ట్‌గా వ్యవహరించగా. పలువురు టాప్ ఆర్టిస్టులు వేదికపై లైవ్ ఫర్ఫార్మెన్స్‌ చేసి అదరగొట్టారు. ఇక ఈ అవార్డు వేడుక‌లలో ఇండియన్ మ్యూజిక్ ఆర్టిస్టులు శంకర్ మహదేవన్​, జాకీర్ హుస్సేన్ సత్తా చాటారు. వీరు కంపోజ్​ చేసిన ‘దిస్ మూమెంట్​’ అనే ఆల్బమ్ కు గ్రామీలో బెస్ట్ గ్లోబల్ మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ అవార్డు అందుకోగా.. ఈ పాటను 8 మంది శ‌క్తి అనే బ్యాండ్ పేరుతో కలిసి కంపోజ్ చేశారు. ఇందులో జాకీర్ హుస్సేన్ ​(తబ్లా), శంకర్​ మహదేవన్​(సింగర్​), వి సెల్వగనేశ్​(పెర్కషనిస్ట్​), జాన్ మెక్​ లాగ్లిన్(గిటార్​) గనేశ్​ రాజాగోపాలన్​(వయోలిన్​) కంపోజ్ చేశారు. దీంతో పాటు జాకిర్ హుస్సేన్ మరో గ్రామీ అవార్డుని కూడా అందుకున్నారు. బెస్ట్ గ్లోబల్ మ్యూజిక్ పర్ఫార్మెన్స్ కేటగిరిలో ‘పాస్తో’ ఆల్బమ్ కి బెలా ఫ్లెక్, ఎడ్గర్ మేయర్, రాకేష్ చౌరాసియా, జాకిర్ హుస్సేన్‌లు క‌లిసి ఈ అవార్డు అందుకున్నారు.

మొత్తంగా ఈ ఈవెంట్‌లో ఆరుగురు భారతీయులు గ్రామీ అవార్డులు అందుకోవడం విశేషం. జాకీర్ హుస్సేన్‌కు మూడు అవార్డులు, రాకేష్ చౌరాసియాకు రెండు అవార్డులు రాగా.. శంకర్​ మహదేవన్ ఒక‌టి అందుకున్నాడు.

Heartiest Congratulations to Shankar Mahadevan and the band “𝐒𝐡𝐚𝐤𝐭𝐢”, which includes John McLaughlin, Ustad Zakir Hussain, Shankar Mahadevan, V Selvaganesh & Ganesh Rajagopalan on winning the Grammy award in the Best Global Music Album category for “𝐓𝐡𝐢𝐬… pic.twitter.com/d2s5X1fQFb

