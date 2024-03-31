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Rashmika Mandanna | ర‌ష్మిక మంద‌న్నా అభిమానుల‌కు గుడ్ న్యూస్‌..!

Rashmika Mandanna | క‌న్న‌డ సోయ‌గం ర‌ష్మిక మంద‌న్నా(Rashmika Mandanna) ఖాతాలో భారీ ప్రాజెక్టులే ఉన్నాయి. వీటిలో ఒక‌టి పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ పుష్ప ది రూల్. పుష్ప ది రూల్ షూటింగ్ ద‌శ‌లో ఉంది. కాగా మ‌రోవైపు రష్మిక టైటిల్‌ రోల్ పోషిస్తున్న చిత్రం ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ (The Girlfriend)‌.

Rashmika Mandanna | ర‌ష్మిక మంద‌న్నా అభిమానుల‌కు గుడ్ న్యూస్‌..!

Rashmika Mandanna | క‌న్న‌డ సోయ‌గం ర‌ష్మిక మంద‌న్నా(Rashmika Mandanna) ప్ర‌స్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాల‌తో బిజీగా ఉందని తెలిసిందే. ఈ నేష‌న‌ల్ క్ర‌ష్ రీసెంట్‌గా యానిమ‌ల్ సినిమాతో సూప‌ర్ స‌క్సెస్ అందుకుంది. ఈ భామ ఖాతాలో భారీ ప్రాజెక్టులే ఉన్నాయి. వీటిలో ఒక‌టి పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ పుష్ప ది రూల్. పుష్ప ది రూల్ షూటింగ్ ద‌శ‌లో ఉంది. కాగా మ‌రోవైపు రష్మిక టైటిల్‌ రోల్ పోషిస్తున్న చిత్రం ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ (The Girlfriend)‌.

ఈ చిత్రానికి యాక్టర్ కమ్‌ డైరెక్టర్ రాహుల్ రవీంద్రన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. రష్మిక ఈ మూవీ షూటింగ్‌లో జాయిన్ అయింద‌ని.. 20 రోజులపాటు సాగనున్న ఈ ఫస్ట్‌ షెడ్యూల్‌ షూటింగ్‌లో రష్మిక మందన్నాతోపాటు పలువురు పాపులర్ యాక్టర్లు జాయిన్ అయ్యారని మూడు నెల‌ల క్రితం ఓ అప్‌డేట్ తెర‌పైకి వ‌చ్చింది. ఈ మూవీ షూటింగ్ అప్‌డేట్ గురించి ఎదురుచూస్తున్న ఫ్యాన్స్‌కు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ వ‌చ్చింది.

ఈ సినిమా అప్‌డేట్ గురించి ఓ అభిమాని రాహుల్ ర‌వీంద్ర‌న్‌కు రిక్వెస్ట్ పెట్టాడు. దీనిపై డైరెక్ట‌ర్ రియాక్ట్ అవుతూ..
ది గ‌ర్ల్ ఫ్రెండ్ టీజ‌ర్‌ను ర‌ష్మిక బ‌ర్త్ డే అయిన ఏప్రిల్ 5న లాంఛ్ చేయ‌బోతున్న‌ట్టు క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ఈ క్రేజీ వార్త‌తో ఇక త్వ‌ర‌లోనే త‌మ ఫేవ‌రేట్ హీరోయిన్‌, నేష‌న‌ల్ క్ర‌ష్ ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ టీజ‌ర్ రాబోతుంద‌ని ఆనందంలో ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు అభిమానులు.

ఈ చిత్రాన్ని అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో మాస్ మూవీ మేకర్స్‌, ధీరజ్‌ మొగిలినేని ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్లపై విద్య కొప్పినీడి, ధీరజ్‌ మొగిలినేని నిర్మిస్తుండ‌గా.. కన్నడ యాక్టర్ దీక్షిత్‌ శెట్టి కూడా కీ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. ఈ మూవీకి పాపులర్ మలయాళ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్ హేశమ్ అబ్దుల్ వహబ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

 

 

రౌడీ వేర్‌లో స్టైలిష్ వాక్‌..

 

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