March 31, 2024 / 11:52 AM IST

Rashmika Mandanna | క‌న్న‌డ సోయ‌గం ర‌ష్మిక మంద‌న్నా(Rashmika Mandanna) ప్ర‌స్తుతం బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాల‌తో బిజీగా ఉందని తెలిసిందే. ఈ నేష‌న‌ల్ క్ర‌ష్ రీసెంట్‌గా యానిమ‌ల్ సినిమాతో సూప‌ర్ స‌క్సెస్ అందుకుంది. ఈ భామ ఖాతాలో భారీ ప్రాజెక్టులే ఉన్నాయి. వీటిలో ఒక‌టి పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ పుష్ప ది రూల్. పుష్ప ది రూల్ షూటింగ్ ద‌శ‌లో ఉంది. కాగా మ‌రోవైపు రష్మిక టైటిల్‌ రోల్ పోషిస్తున్న చిత్రం ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ (The Girlfriend)‌.

ఈ చిత్రానికి యాక్టర్ కమ్‌ డైరెక్టర్ రాహుల్ రవీంద్రన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. రష్మిక ఈ మూవీ షూటింగ్‌లో జాయిన్ అయింద‌ని.. 20 రోజులపాటు సాగనున్న ఈ ఫస్ట్‌ షెడ్యూల్‌ షూటింగ్‌లో రష్మిక మందన్నాతోపాటు పలువురు పాపులర్ యాక్టర్లు జాయిన్ అయ్యారని మూడు నెల‌ల క్రితం ఓ అప్‌డేట్ తెర‌పైకి వ‌చ్చింది. ఈ మూవీ షూటింగ్ అప్‌డేట్ గురించి ఎదురుచూస్తున్న ఫ్యాన్స్‌కు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ వ‌చ్చింది.

ఈ సినిమా అప్‌డేట్ గురించి ఓ అభిమాని రాహుల్ ర‌వీంద్ర‌న్‌కు రిక్వెస్ట్ పెట్టాడు. దీనిపై డైరెక్ట‌ర్ రియాక్ట్ అవుతూ..

ది గ‌ర్ల్ ఫ్రెండ్ టీజ‌ర్‌ను ర‌ష్మిక బ‌ర్త్ డే అయిన ఏప్రిల్ 5న లాంఛ్ చేయ‌బోతున్న‌ట్టు క్లారిటీ ఇచ్చాడు. ఈ క్రేజీ వార్త‌తో ఇక త్వ‌ర‌లోనే త‌మ ఫేవ‌రేట్ హీరోయిన్‌, నేష‌న‌ల్ క్ర‌ష్ ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ టీజ‌ర్ రాబోతుంద‌ని ఆనందంలో ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు అభిమానులు.

ఈ చిత్రాన్ని అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో మాస్ మూవీ మేకర్స్‌, ధీరజ్‌ మొగిలినేని ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్లపై విద్య కొప్పినీడి, ధీరజ్‌ మొగిలినేని నిర్మిస్తుండ‌గా.. కన్నడ యాక్టర్ దీక్షిత్‌ శెట్టి కూడా కీ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. ఈ మూవీకి పాపులర్ మలయాళ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్ హేశమ్ అబ్దుల్ వహబ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

After The epic success #Animal Welcome back National crush @iamRashmika garu to Hyderabad #TheGirlFriend takes off from tomorrow 😍 pic.twitter.com/W84MyzQxOL

An auspicious start to something very exciting ❤️‍🔥#TheGirlfriend begins with a pooja ceremony amidst the team and its well-wishers ❤️

Shoot begins soon! 🎥#RAGARA @iamRashmika @23_rahulr #AlluAravind @SKNOnline #VidyaKoppineedi @DheeMogilineni @HeshamAWMusic @GeethaArts… pic.twitter.com/VymM4vWStf

— Geetha Arts (@GeethaArts) November 28, 2023