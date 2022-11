November 3, 2022 / 07:59 PM IST

అడివిశేష్‌ (Adivi Sesh), శైలేష్‌ కొలను (Sailesh Kolanu) కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న చిత్రం హిట్‌ 2 (Hit :The second case)‌. ఇవాళ హిట్‌ 2 టీజర్‌ ప్రేక్షకుల ముందుకు రాగా.. సస్పెన్స్, క్రైం ఎలిమెంట్స్‌ తో సాగుతూ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తుంది. కాగా హిట్‌ 2 టీజర్‌ పై హీరో కార్తీ తన స్పందన తెలియజేశాడు. హిట్‌ 2 టీజర్‌ లింక్‌ను ట్యాగ్‌ చేస్తూ.. టీజర్‌ స్టన్నింగ్‌గా సాగుతూ.. అందరి అటెన్షన్‌ను తనవైపుకు తిప్పుకుంటోంది. గుడ్‌ లక్‌ అడివి శేష్‌ బ్రో..అని ట్వీట్ చేశాడు కార్తీ.

ఇపుడీ ట్వీట్ నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతోంది. క్రైం థ్రిల్లర్ జోనర్‌లో వస్తున్న హిట్‌ 2 చిత్రంలో పోసాని కృష్ణమురళి, తనికెళ్లభరణి, కోమలీ ప్రసాద్‌, రావు రమేశ్‌, భాను చందర్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి జాన్‌ స్టివార్ట్‌ ఏడూరి సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

వాల్‌ పోస్టర్‌ సినిమా బ్యానర్‌పై నాని, ప్రశాంతి తిపిర్‌నేని హిట్‌ 2ను తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో రావు రమేశ్‌ అడిషనల్‌ డైరెక్టర్‌ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్‌ పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన పోస్టర్‌కు మంచి స్పందన వస్తోంది. ‘హిట్-2’ చిత్రాన్ని గ్రాండ్‌గా విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు. హిట్ 2 డిసెంబర్ 2న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

#HIT2Teaser was quite intense and attention grabbing. Good luck @AdiviSesh bro.https://t.co/DD0rh0P3G9

— Karthi (@Karthi_Offl) November 3, 2022