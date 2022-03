March 16, 2022 / 03:58 PM IST

మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Chiranjeevi) అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురుచూస్తున్న క్రేజీ అప్ డేట్ రానే వ‌చ్చింది. తెలుగు, హిందీ ప్రేక్ష‌కుల‌కు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ అందించాడు చిరంజీవి. ఈ స్టార్ హీరో ప్ర‌స్తుతం మోహ‌న్ రాజా ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో గాడ్ ఫాద‌ర్ (Godfather) సినిమా చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. బాలీవుడ్ (Bollywood) స్టార్ హీరో స‌ల్మాన్ ఖాన్ (Salman Khan) ఈ ప్రాజెక్టులో కీ రోల్ పోషిస్తున్నాడు. తాజాగా స‌ల్లూభాయ్‌కు స్వాగ‌తం ప‌లుకుతున్న ఫొటోను ట్విట‌ర్ లో పోస్ట్ చేశాడు చిరు.

మీ ఎంట్రీ ప్ర‌తీ ఒక్క‌రిలో ఎన‌ర్జీ నింపుతోంది. ప్రేక్ష‌కుల ఎక్జయిట్‌మెంట్‌ను మ‌రో లెవ‌ల్‌కు తీసుకెళ్తుంది. మీతో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సినిమాలో మీరు క‌నిపించ‌డం ఖ‌చ్చితంగా ప్రేక్ష‌కుల‌కు మ్యాజిక‌ల్ కిక్ అందించ‌డం ప‌క్కా అని ట్వీట్ చేశాడు చిరు. స‌ల్మాన్ ఖాన్ న‌టించిన #కిక్ సినిమాను కోట్ చేస్తూ చిరు ట్వీట్ చేయ‌డం విశేషం. తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం లూసిఫ‌ర్ రీమేక్‌గా వ‌స్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్ ముంబైలో వేసిన సెట్స్ లో కొన‌సాగుతుంది.

Welcome aboard #Godfather ,

Bhai @BeingSalmanKhan ! Your entry has energized everyone & the excitement has gone to next level. Sharing screen with you is an absolute joy. Your presence will no doubt give that magical #KICK to the audience.@jayam_mohanraja @AlwaysRamCharan pic.twitter.com/kMT59x1ZZq

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) March 16, 2022