August 21, 2022 / 07:27 PM IST

‘ఇక్కడకు ఎవరొచ్చినా పర్లేదు కానీ.. అతను మాత్రం రాకూడదు’ అంటూ సాగిన ‘గాడ్‌ఫాదర్’ టీజర్ మెగా అభిమానులకు తెగ నచ్చేసింది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి బర్త్‌డే సందర్భంగా ఆయన నటిస్తున్న ‘గాడ్‌ఫాదర్’ చిత్ర టీజర్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ‘ఇక్కడ జరిగే ప్రతి పనికీ అతనే కారణం.. చంపేయండి’ అని సత్యదేవ్ పాత్ర చెప్పిన కాసేపటికే.. గాడ్‌ఫాదర్‌గా యాక్షన్ చేస్తూ మెగాస్టార్ కనిపించాడు.

చివర్లో ఈ తమ్ముడిని మర్చిపోకు అంటూ సల్మాన్ ఖాన్ కూడా మెరిశాడు. ‘వెయిట్ ఫర్ మై కమాండ్ బ్రదర్’ అంటూ చిరంజీవి చెప్పిన డైలాగ్‌తో ముగిసిన టీజర్.. అభిమానులను ఉర్రూతలూగిస్తోంది. కొణిదెల ప్రొడక్షన్ కంపెనీ బ్యానర్‌ సమర్పణలో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి మోహన్‌రాజా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. థమన్ సంగీతం అందిస్తున్న ఈ సినిమాలో నయనతార, సత్యదేవ్, సల్మాన్ ఖాన్, పూరి జగన్నాథ్ తదితరులు నటిస్తున్నారు.

And the teaser of the year is here! Loved every bit of it.

Make way for Mega Star @KChiruTweets ! @BeingSalmanKhan Sir, you are just stunning !!

Telugu – https://t.co/7OyVkkVfzi

Hindi – https://t.co/Mqxj0epv31 pic.twitter.com/PuOUFbTBuM

— Ram Charan (@AlwaysRamCharan) August 21, 2022