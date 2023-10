God Movie | రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకున్న జయం రవి ‘గాడ్’.. ఎప్పుడంటే

October 1, 2023 / 01:00 PM IST

God Movie | తమిళ నటుడు జయం రవి (Jayam Ravi) నయనతార (Nayanathara) ప్ర‌ధాన పాత్రల్లో న‌టించిన చిత్రం ఇరైవన్ (Iraivan). ఎండ్రెండ్రుం పున్నాగై (Endrendrum Punnagai), మనితన్ (Manithan), వామనన్ (Vamanan) చిత్రాల ఫేమ్ ఐ. అహ్మద్ (I.Ahmed) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. సెప్టెంబ‌ర్ 28న త‌మిళంలో విడుద‌లైన ఈ సినిమా పాజిటివ్ టాక్‌తో బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద దూసుకుపోతుంది. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమాను తెలుగులో ‘గాడ్’ (God) పేరుతో డ‌బ్ చేస్తున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. దీనికి సంబంధించి ఇప్ప‌టికే వ‌చ్చిన ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్, టీజ‌ర్‌, ట్రైల‌ర్‌లు ఆక‌ట్టుకున్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమా రిలీజ్ అప్‌డేట్‌ను మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు.

ఈ సినిమాను తెలుగులో అక్టోబ‌ర్ 13న విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో తెలిపారు. పాషన్ స్టూడియోస్ బ్యానర్‌ (Passion Studios)పై సుధన్ సుందరం & జయరామ్ జి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తుండ‌గా.. రాహుల్ బోస్, ఆశిష్ విద్యార్థి, నరేన్ తదిత‌రులు ప్రధాన‌ పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఇక ఈ సినిమాకు యువన్ శంకర్ రాజా (Yuvan Shanker Raaja) సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Get ready for a mind-bending thriller👿#God is all set to send shivers down your spine on October 13th💥

Entire Andhra Pradesh & Telengana Theatrical rights Bagged by

▶️https://t.co/sjVjSejNhw@actor_Jayamravi #Nayanthara @thisisysr @ahmed_Filmmaker… pic.twitter.com/DbsolcNsjG

