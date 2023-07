July 30, 2023 / 05:43 PM IST

Game Changer | 1993లో జెంటిల్‌ మెన్‌ సినిమాతో డైరెక్టర్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు శంకర్‌ షణ్ముగమ్‌ (Shankar)‌ . ఎంట్రీతోనే రికార్డులతో బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేశాడు. భారతీయుడు, జీన్స్‌, బాయ్స్‌, శివాజీ.. ది బాస్‌, రోబో.. డిఫరెంట్‌ జోనర్‌ల్లో తెరకెక్కించి ఇండియన్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ రేంజ్‌ను అప్పట్లోనే హాలీవుడ్‌ స్థాయికి తీసుకెళ్లిన దర్శకుల జాబితాలో టాప్‌లో ఉంటాడు శంకర్‌. ఈ టాలెంటెడ్‌ డైరెక్టర్‌ తెరకెక్కించిన డెబ్యూ మూవీ జెంటిల్‌ మెన్‌ (1993 జులై 30)విడుదలైన నేటితో ముప్పె ఏండ్లు పూర్తయింది.

ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో డైరెక్టర్‌గా 30 ఏండ్ల సక్సెస్‌ఫుల్ జర్నీని పూర్తి చేశాడు శంకర్‌. ఈ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని శంకర్‌ డైరెక్షన్‌ టీం ఆయనతో స్పెషల్ కేక్‌ కట్‌ చేయించింది. తమ గురువుకు కేక్‌ తినిపించి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు శంకర్ టీ మెంబర్స్‌. ఇప్పుడీ ఫొటోలు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. శంకర్ ప్రస్తుతం రెడీ భారీ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నాడు. వీటిలో ఒకటి పొలిటిక‌ల్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న గేమ్‌ ఛేంజర్‌ (Game changer). ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్‌ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

గేమ్‌ ఛేంజర్‌లో బాలీవుడ్ నటుడు హ్యారీ జోష్‌ విలన్‌గా నటిస్తుండగా..రాజోలు భామ అంజ‌లి మరో ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఎస్‌జే సూర్య, శ్రీకాంత్‌, స‌ముద్రఖని, న‌వీన్ చంద్ర‌, జ‌య‌రాయ్‌, సునీల్ ఇత‌ర కీల‌క పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. శ్రీ వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై దిల్‌ రాజు ఈ మూవీని అత్యంత భారీ బ‌డ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. గేమ్‌ ఛేంజర్‌ చిత్రానికి కార్తీక్ సుబ్బరాజు కథనందిస్తుండగా.. సాయిమాధ‌వ్ బుర్రా డైలాగ్స్ అందిస్తున్నారు.

శంకర్‌ మరోవైపు యూనివర్సల్‌ హీరో కమల్‌హాసన్ (Kamal Haasan) టైటిల్‌ రోల్‌లో ఇండియన్‌ 2 (Indian 2) కూడా తెరకెక్కిస్తున్నాడు.కాజల్ అగర్వాల్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది పాన్ ఇండియా బ్యాక్ డ్రాప్ కథాంశంతో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో బాబీ సింహా, సిద్దార్థ్‌, ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్‌, స‌ముద్రఖని ఇత‌ర కీలక పాత్రలు పోషిస్తుండగా.. ఎస్‌జే సూర్య విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు. లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్ పై ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్‌-సుభాస్కరన్‌ ఇండియన్‌ 2 చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు.

శంకర్‌తో కేక్‌ కట్‌ చేయిస్తున్న టీం మెంబర్స్‌..

Celebrating three decades of Director Shankar’s debut directorial – Gentleman’s release. The director’s team from #GameChanger & #Indian2 get-together to felicitate their mentor. A special cake cut by the master alongside his team!@shankarshanmugh @KT_Kunjumon@akarjunofficial… pic.twitter.com/WGOH1UIJmv

