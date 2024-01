January 5, 2024 / 06:11 PM IST

Geethanjali Malli Vachindi | టాలీవుడ్ హీరోయిన్ అంజలి టైటిల్ రోల్‌లో న‌టించిన సూప‌ర్ హిట్ చిత్రం ‘గీతాంజలి’. 2014లో కామెడీ అండ్ హార్ర‌ర్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వ‌చ్చిన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంతగానో అలరించింది. ఇక ఈ సినిమాలో శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి క‌థ‌నాయ‌కుడిగా న‌టించ‌గా.. సత్యం రాజేశ్‌, సత్య, షకలక శంకర్‌, అలీ, బ్రహ్మాజీ, రవి శంకర్‌, రాహుల్ మాధవ్ త‌దిత‌రులు కీలక పాత్రల్లో న‌టించారు. ఇక ఈ సూప‌ర్ హిట్ చిత్రానికి దాదాపు 10 ఏండ్ల త‌ర్వాత సీక్వెల్ రాబోతుంది. గీతాంజలి మళ్లీ వచ్చింది (Geethanjali Malli Vachindi). అంటూ ఈ సినిమా రానుండ‌గా.. అంజలి 50వ సినిమాగా రానుంది. ఈ సినిమాకు డైరెక్టర్ శివతుర్లపాటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి అంజ‌లి ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకుంది.

ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. ఈ మూవీలో టాలీవుడ్ హీరో క‌మ్ క‌మెడియ‌న్ సునీల్ ‘కిల్ల‌ర్ నాని’ అనే ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్ట‌ర్‌లో న‌టించ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర యూనిట్ ప్ర‌క‌టించింది. దీనితో పాటు సునీల్ కొత్త పోస్ట‌ర్ విడుద‌ల చేసింది. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో సునీల్ ఒక హాంటెడ్ భ‌వ‌నం ముందు హాకీ స్టిక్‌తో నిల‌బ‌డి తీక్ష‌ణంగా చూస్తున్న‌ట్లు ఉంది.

Behold @suneeltollywood as #KillerNani in #GeethanjaliMalliVachindhi 🏑

A terrifying twist of horror and humor that will leave you ROFL even as you shiver 🥶😂#Anjali50 @yoursanjali @MP_MvvOfficial @konavenkat99 #GV #ShivaTurlapati @Plakkaraju #SujathaSiddarth @Actorysr… pic.twitter.com/Wf3cBwAALL

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) January 5, 2024