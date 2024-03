Geethanjali Malli Vachindi | ‘గీతాంజలి మళ్లీ వచ్చింది’ నుంచి సెకండ్ సింగిల్ లాంచ్ టైం ఫిక్స్

March 29, 2024 / 07:55 PM IST

Geethanjali Malli Vachindi | టాలీవుడ్ హీరోయిన్ అంజలి టైటిల్ రోల్‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం గీతాంజలి మళ్లీ వచ్చింది (Geethanjali Malli Vachindi). 2014లో కామెడీ అండ్ హార్ర‌ర్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వ‌చ్చిన సూప‌ర్ హిట్ చిత్రం ‘గీతాంజలి’ సినిమాకు ఈ చిత్రం సీక్వెల్‌గా రాబోతుంది. ఇక ఈ సినిమాలో శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి క‌థ‌నాయ‌కుడిగా న‌టిస్తుండ‌గా.. సత్యం రాజేశ్‌, షకలక శంకర్‌, అలీ త‌దిత‌రులు కీలక పాత్రల్లో న‌టిస్తున్నారు. కోన వెంక‌ట్ క‌థ, స్రీన్ ప్లేను అందిస్తుండ‌గా.. శివ తుర్లపాటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి టీజ‌ర్‌తో ఫ‌స్ట్ సింగిల్ విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది.

ఇదిలావుంటే తాజాగా మూవీ నుంచి సెకండ్ సింగిల్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు మేకర్స్. ఈ మూవీ నుంచి శంభో, శంభో (Shamboo Shamboo) సాంగ్‌ను రేపు సాయంత్రం 5 గంట‌ల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు తెలిపారు. హార్రర్ జోనర్‌లో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి, సత్యం రాజేశ్‌, సత్య, షకలక శంకర్‌, అలీ, బ్రహ్మాజీ, రవి శంకర్‌, రాహుల్ మాధవ్ ఇతర నటీనటులు కీ రోల్స్‌ పోషిస్తున్నారు. ఎంవీవీ సినిమాస్‌ బ్యానర్‌తో కలిసి కోన ఫిలిం కార్పొరేషన్‌ బ్యానర్‌పై కోన వెంకట్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు.

