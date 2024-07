July 3, 2024 / 01:32 PM IST

Actor Soori | త‌మిళ స్టార్ కామెడియ‌న్ సూరి ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టించిన‌ తాజా చిత్రం ‘గ‌రుడ‌న్’ (Garudan). ఈ సినిమాకు కాకీ స‌ట్టై (Kaakisattai), కోడి (Kodi), ప‌ట్టాస్ (Pattas) చిత్రాల ఫేమ్ దురై సెంథిల్‌కుమార్ (Durai Senthil Kumar) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించ‌గా.. తమిళ నటుడు శశికుమార్, మ‌ల‌యాళ న‌టుడు ఉన్ని ముకుంద‌న్ కీల‌క పాత్ర‌ల్లో న‌టించారు. రేవతి శర్మ (Revathi Sharma), శివత నాయర్ (Shivatha Nayar), బ్రిగుడ సాగ (Paavi Teacher) కథానాయికలుగా నటించారు. ఫ్రెండ్షిప్ నేప‌థ్యంలో వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం మే 31న విడుద‌లై మంచి విజ‌యాన్ని అందుకుంది. ఇప్పుడు తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీలోకి వ‌చ్చేసింది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ వేదిక అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ విష‌యాన్ని తెలుపుతూ ప్రైమ్ ఒక పోస్ట‌ర్ విడుద‌ల చేసింది. ఇక ఈ సినిమా క‌థ విష‌యానికి వ‌స్తే.. ముగ్గురు బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ చుట్టూ తిరిగే స్టోరీ ఇది. కథ సాగుతున్నకొద్దీ వీళ్ల మధ్య విభేదాలు వస్తాయి. ఆ తర్వాత గొడవలు ప్రారంభమవుతాయి. తర్వాత ఏం జరిగిందన్నది సినిమాలోనే చూడాలి. విలేజ్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో ఈ సినిమా రాగా.. సూరి కూడా ఇప్ప‌టివ‌రకు ఎన్నడూ చూడని మాస్ అవతర్ లో కనిపించాడు. ఇక ఈ చిత్రాన్ని లార్క్ స్టూడియోస్ (Lark Studios), గ్రాస్ రూట్ ఫిల్మ్ కంపెనీ(Gross Route film Company) సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. సముద్రఖని, మొట్టై రాజేంద్రన్, మైమ్ గోపి త‌దిత‌రులు ఇతర ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. ఈ చిత్రానికి వెట్రి మారన్ క‌థ‌ను (Vetrimaran Story) అందించ‌గా.. యువన్ శంకర్ రాజా (Yuvan Musical) సంగీతం అందించాడు.

