Gangs Of Godavari Release Date Postponed

Gangs of Godavari | ‘గ్యాంగ్స్‌ ఆఫ్‌ గోదావరి’ వాయిదా.. కొత్త రిలీజ్ డేట్‌ ఇదే.!

November 28, 2023 / 11:55 AM IST

Gangs of Godavari | టాలీవుడ్ మాస్‌ కా దాస్ విశ్వక్‌సేన్ (Vishwak Sen) ప్రస్తుతం బ్యాక్‌ టు బ్యాక్ సినిమాలతో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ గోదావరి (Gangs of Godavari). విశ్వక్‌ సేన్‌ 11 (VS 11)గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి ఛల్ మోహన్ రంగ ఫేం కృష్ణ చైతన్య దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. డీజే టిల్లు ఫేం నేహాశెట్టి (Neha Shetty) హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి విడుద‌ల చేసిన ఫ‌స్ట్ గ్లింప్స్‌తో పాటు సుట్టంలా సూసి (Suttamla Soosi) అనే ఫ‌స్ట్ సింగిల్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకున్నాయి.

ఇదిలా ఉంటే.. మొద‌ట ఈ మూవీని డిసెంబర్‌ 8న విడుదల చేసేందుకు మేక‌ర్స్ ప్లాన్ చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా ఈ సినిమాని వాయిదా (gangs of godavari postponed) వేసినట్లు చిత్ర బృందం సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ప్రకటించింది. వచ్చే ఏడాది మార్చి 8న ఈ సినిమాను రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు తెలిపింది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ‘గోదావరి డెల్టా నేపథ్యంలో కొనసాగే పీరియడ్‌ గ్యాంగ్‌స్టర్‌ డ్రామా ఇది.

ఈ చిత్రాన్ని శ్రీకర స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో సితార సంస్థ బ్యానర్‌తో కలిసి ఫార్చ్యూన్ ఫోర్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కిస్తున్నారు. అంజలి మరో ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. విశ్వక్‌సేన్‌ మరోవైపు VS10లో కూడా నటిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో మీనాక్షి చౌదరి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. దీంతోపాటు అడ్వెంచరస్‌ ఫాంటసీ ఫిల్మ్‌ గామి (Gaami) కూడా పూర్తి చేశాడు‌.