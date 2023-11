November 7, 2023 / 03:40 PM IST

Game Changer | టాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ రాంచరణ్‌ (Ram Charan) బ్యాక్ టు బ్యాక్ అప్‌డేట్స్‌తో అభిమానులను ఖుషీ చేసే ప్రయత్నంలో బిజీగా ఉన్నాడు. ఈ స్టార్ హీరో రెండు చిత్రాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న గేమ్‌ ఛేంజర్‌ (Game changer). స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్‌ (Shankar)‌ దర్శకత్వంలో ఆర్‌సీ15గా తెరకెక్కుతోంది.

అభిమానులు ఫస్ట్‌ సింగిల్ ఎప్పుడెప్పుడు ప్రేక్షకుల ముందుకొస్తుందా..? అని ఎదురుచూస్తున్నారు.

ఇదిలా ఉంటే మేకర్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌ షేర్ చేశారు. గేమ్‌ ఛేంజర్ ఆడియో హక్కులను పాపులర్ మ్యూజిక్‌ లేబుల్‌ Saregama దక్కించుకుంది. ఇదే విషయాన్ని కలర్‌ఫుల్ పోస్టర్‌ షేర్ చేస్తూ తెలియజేశారు. ఆడియో రైట్స్‌ను ఫ్యాన్సీ ధరకు దక్కించుకున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ Jaragandi పాటను దీపావళి సందర్భంగా విడుదల చేస్తున్నట్టు ఇప్పటికే ప్రకటించారు మేకర్స్‌.

ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ కియారా అద్వానీ ఫీమేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. గేమ్‌ ఛేంజర్‌లో రాంచరణ్ డ్యుయల్ షేడ్స్‌లో కనిపించనున్నట్టు సమాచారం. పొలిటిక‌ల్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో రాజోలు భామ అంజలి, బాలీవుడ్ నటుడు హ్యారీ జోష్‌, ఎస్‌జే సూర్య, నవీన్‌ చంద్ర, శ్రీకాంత్‌, స‌ముద్రఖని, జ‌య‌రాయ్‌, సునీల్‌ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై దిల్‌ రాజు తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. గేమ్‌ ఛేంజర్‌కు పాపులర్ డైరెక్టర్‌ కార్తీక్ సుబ్బరాజు కథనందిస్తుండగా.. సాయిమాధ‌వ్ బుర్రా డైలాగ్స్ అందిస్తున్నారు. తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్న ఈ చిత్రానికి ఎస్‌ థమన్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

