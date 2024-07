July 8, 2024 / 01:22 PM IST

Game Changer | మెగా ప‌వ‌ర్ స్టార్ రామ్ చ‌ర‌ణ్ ఫ్యాన్స్‌తో పాటు పాన్ ఇండియా మూవీ లవర్స్‌ ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో గేమ్‌ఛేంజర్‌ (Game changer) ఒక‌టి. టాలీవుడ్​ స్టార్​ హీరో రామ్​ చరణ్ (Ram Charan)​​, త‌మిళ స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్ (Shankar) కాంబోలో ఈ సినిమా రానుండ‌టంతో మూవీపై భారీ అంచ‌నాలు ఉన్నాయి. పొలిటిక‌ల్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో వ‌స్తున్న ఈ సినిమాను భారీ బ‌డ్జెట్‌తో శ్రీ వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై దిల్‌ రాజు తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. అయితే ఈ మూవీ షూటింగ్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతుందా ఎప్పుడు అప్‌డేట్ ఇస్తారా అని మెగా ఫ్యాన్స్‌తో పాటు మూవీ లవర్స్ ఎదురు చూస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే తాజాగా వారికి గుడ్ న్యూస్ చెబుతూ మేక‌ర్స్ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

తాజాగా ఈ మూవీ షూటింగ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. ఈ సంద‌ర్భంగా రామ్ చ‌ర‌ణ్‌కు సంబంధించిన‌ కొత్త పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో రామ్ చ‌ర‌ణ్ షూటింగ్ ఫ‌స్ట్ డే ఫొటోతో పాటు షూటింగ్ చివ‌రి రోజు ఫోటోను క‌లిపి పంచుకున్నారు. కాగా ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది. ఇక త్వ‌ర‌లోనే ఈ చిత్ర విడుద‌ల తేదీని అనౌన్స్ చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌యూనిట్ ప్ర‌క‌టించారు.

ప్ర‌స్తుతం శంక‌ర్ ఇండియ‌న్ 2 సినిమాతో బిజీగా ఉన్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ మూవీ విడుద‌ల అయిన అనంత‌రం గేమ్ ఛేంజర్ పోస్ట్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ ప‌నుల‌పై ప‌డ‌నున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. ఇక ఈ మూవీలో సునీల్, నవీన్‌ చంద్ర, శ్రీకాంత్‌, బాలీవుడ్ నటుడు హ్యారీ జోష్‌, కోలీవుడ్ యాక్లర్లు ఎస్‌జే సూర్య, స‌ముద్రఖని, కన్నడ నటుడు జ‌య‌రాయ్ ఇతర కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి పాపులర్ డైరెక్టర్‌ కార్తీక్ సుబ్బరాజు కథనందిస్తుండగా.. సాయిమాధ‌వ్ బుర్రా డైలాగ్స్ సమకూరుస్తున్నారు. తెలుగు, తమిళం, హిందీ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానున్న ఈ చిత్రానికి ఎస్‌ థమన్ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు.

It’s been a MEGA POWER PACKED journey from the first day of shooting to the last for our #GameChanger @AlwaysRamCharan 🔥🔥

𝐈𝐭’𝐬 𝐚 𝐰𝐫𝐚𝐩 ❤️‍🔥

Bringing you some Blistering Updates soon 💥🤟🏻 @shankarshanmugh @advani_kiara @MusicThaman @DOP_Tirru @artkolla @SVC_official… pic.twitter.com/hn8zciY0yp

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) July 8, 2024