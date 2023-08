August 15, 2023 / 05:04 PM IST

Game changer | స్టార్ డైరెక్టర్ శంకర్‌ (Shankar)‌ ప్రస్తుతం రెండు భారీ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. వీటిలో ఒకటి టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రాంచరణ్‌ (Ram Charan) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న చిత్రం గేమ్‌ ఛేంజర్‌ (Game changer). కాగా స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. గేమ్‌ ఛేంజర్‌ సెట్స్‌లో స్క్రిప్ట్ చదువుతున్న స్టిల్‌ను షేర్ చేశాడు శంకర్‌. బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో బాపూజీ చిత్రపటాన్ని చూడొచ్చు. ఇండిపెండెన్స్ డేన శంకర్ వర్కింగ్ మూడ్‌లో ఉన్న స్టిల్ ఇప్పుడు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

ఆర్‌సీ 15 ప్రాజెక్టుగా వస్తోన్న గేమ్‌ ఛేంజర్‌లో బాలీవుడ్ భామ కియారా అద్వానీ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన గేమ్‌ ఛేంజర్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తుంది. పొలిటిక‌ల్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ నటుడు హ్యారీ జోష్‌ విలన్‌గా నటిస్తు్న్నాడు. రాజోలు భామ అంజ‌లి, ఎస్‌జే సూర్య, శ్రీకాంత్‌, స‌ముద్రఖని, న‌వీన్ చంద్ర‌, జ‌య‌రాయ్‌, సునీల్ ఇత‌ర కీల‌క పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై దిల్‌ రాజు అత్యంత భారీ బ‌డ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కిస్తున్నారు. గేమ్‌ ఛేంజర్‌ చిత్రానికి కార్తీక్ సుబ్బరాజు కథనందిస్తుండగా.. సాయిమాధ‌వ్ బుర్రా డైలాగ్స్ అందిస్తున్నారు. శంకర్ మరోవైపు కమల్ హాసన్‌తో తెరకెక్కిస్తున్న ఇండియన్ 2 సినిమాతో కూడా బిజీగా ఉన్నాడని తెలిసిందే. ఇండిపెండెన్స్ డే ఇండియన్ 2 స్పెషల్‌ లుక్‌ విడుదల చేయగా.. నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది. శంకర్ టీం ఈ చిత్రాన్ని 2024 సమ్మర్‌లో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది .

గేమ్‌ ఛేంజర్‌ సెట్స్‌లో..

HAPPY INDEPENDENCE DAY from the sets of #GameChanger pic.twitter.com/w5t1nzmHWj

— Shankar Shanmugham (@shankarshanmugh) August 15, 2023