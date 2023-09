September 16, 2023 / 11:12 AM IST

Anand Devarakonda | దొరసాని (Dorasani) సినిమాతో టాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి.. మిడిల్‌క్లాస్‌ మెలోడీస్‌(Middle Class Melodies), పుష్పకవిమానం (Pushpaka Vimanam) సినిమాలతో హీరోగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు ఆనంద్‌ దేవరకొండ. ఇక ఈ ఏడాది బేబి (Baby) సినిమాతో సూపర్ హిట్‌ను ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. ఈ యంగ్ హీరో నటిస్తోన్న కొత్త చిత్రం ‘గం..గం..గణేశా’ (Gam Gam Ganesha). యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని హై-లైఫ్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్‌పై కేదార్‌ సెలగంశెట్టి, వంశీ కారుమంచి నిర్మిస్తున్నారు. ఉదయ్‌ శెట్టి ఈ సినిమాతో డైరెక్టర్‌గా ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను విడుద‌ల చేయ‌గా ప్రేక్ష‌కుల‌ను విప‌రీతంగా ఆక‌ట్టుకుంది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ టీజ‌ర్ (Gam Gam Ganesha Teaser) వ‌దిలారు.

ఈ చెడు ప్రపంచంలో మంచిగా బతకాలి అనుకోవడం, చెడు ఆలోచన’.. ఆటో డ్రైవరన్న. రేయ్ అమ్మాయిలు టీజ్ చేస్తే పెదాలపై నవ్వు రావాలి కానీ.. కళ్ళలో నుంచి నీళ్లు రాకూడదురా.. బాలిరెడ్డి అర్జున్ రెడ్డి వచ్చినాడురా అన్న డైలాగ్స్‌తో టీజర్‌ మొదలవుతుంది. ఇక టీజర్‌లో వచ్చే డైలాగ్స్‌ నవ్వులు పూయిస్తున్నాయి. ఓవైపు కామెడీతో పాటు మరోవైపు రాయలసీమ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో యాక్షన్‌ సన్నివేశాలు ఉండడం సినిమా కథపై మరింత ఆసక్తిని పెంచింది. వినాయకుడి విగ్రహం చుట్టూ సినిమా కథ తిరుగుతుందని టీజర్‌ చూస్తే అర్థమవుతోంది.

Little boy is doing trippy stuff 😂🔥

This looks like so much fun!

You are killing it @ananddeverkonda https://t.co/0Lf3cRhBZp#GamGamGanesha teaser is looking 👍👌🥰

I’ve already heard the songs and i am Jealous of this album by @chaitanmusic – next level album coming… pic.twitter.com/njXfBp3cPb

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) September 15, 2023