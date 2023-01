Adivi Sesh | ఆల్‌ ఇండియా ప్రాంఛైజీగా జీ2 : అడివిశేష్

January 10, 2023 / 06:12 PM IST

టాలీవుడ్‌ హీరో అడివిశేష్ (Adivi Sesh) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషించిన గూడఛారి ప్రాంఛైజీలో జీ2 వస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన జీ2 (G2) ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌తోపాటు ప్రీ వెర్షన్‌ అనౌన్స్ మెంట్‌ వీడియో స్టన్నింగ్ విజువల్స్‌ తో ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో అడివిశేష్ టీం ఇవాళ హైదరాబాద్‌లో జీ2 ప్రీ విజన్‌ ఈవెంట్ ఏర్పాటు చేసింది.

ఈ సందర్భంగా అడివి శేష్ మాట్లాడుతూ.. గూడఛారి పార్ట్‌ 1 తర్వాత సౌతిండియాలో స్పై సినిమాల ట్రెండ్‌ మరోసారి తిరిగి తీసుకొచ్చింది. ఇపుడు జీ2తో ఇది ఆల్‌ ఇండియా ప్రాంఛైజీగా మారబోతుంది. జీ2 ఖచ్చితంగా మరో స్థాయిలో ఉంటుంది. వచ్చే రెండు నెలలు రైటింగ్‌పై దృష్టి పెడతాం.. ఆ తర్వాత వినయ్‌కుమార్‌ కోరుకున్నట్టుగా నేను చేయాల్సిన సిక్స్ ప్యాక్స్ చేసి షూటింగ్‌కు వెళ్తానన్నాడు.

ప్రీ విజన్‌ ఈవెంట్ పెట్టడానికి కారణం.. జనాలకు మేం ఏం ఊహించుకుంటున్నామో చూపించడం. సినిమా ఎలా ఉండబోతుందో తెలియజేసేందుకు ఇలా ప్రీ విజన్‌ లుక్‌ చేశాం. ఈ సినిమాను 5 దేశాల్లో షూట్ చేయబోతున్నాం. వీటిలో యూరప్‌, మిడిల్‌ ఈస్ట్‌ , ఇండియా ఉన్నాయి. ఈ సినిమా రెడీ చేసేందుకు మాకు ఏడాదిన్నర సమయం కావాలి. 2024లో జీ2 బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేస్తుందన్నాడు అడివిశేష్ .

పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ, అభిషేక్ అగర్వాల్ ఆర్ట్స్‌, ఏకే ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ సంయుక్తంగా జీ2 చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నాయి. మేజర్ సినిమాకు ఎడిటర్‌గా పని చేసిన వినయ్‌ కుమార్‌ సిరిగినీడి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి శ్రీచరణ్‌ పాకాల సంగీతం అందిస్తున్నాడు. తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ఈ చిత్రం గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది.

'We will take this franchise as a home grown spy franchise worldwide' ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥@AdiviSesh at #G2 Pre Vision launch event in Hyderabad 🔥

▶️ https://t.co/mKX9955Pvy@vinaykumar7121 @peoplemediafcy @AKentsOfficial pic.twitter.com/aIyWsahqf2

— Abhishek Agarwal Arts (@AAArtsOfficial) January 10, 2023