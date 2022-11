November 25, 2022 / 09:37 PM IST

Barcelona : బాలీవుడ్ జంట ర‌ణ్‌బీర్ క‌పూర్, ఆలియాభ‌ట్ ఈమ‌ధ్యే త‌ల్లిదండ్రులైన విష‌యం తెలిసింది. వీళ్లిద్ద‌రూ త‌మ కూతురు ర‌హ అని రెండు రోజుల క్రితం సోష‌ల్‌మీడియాలో వెల్లడించారు. దాంతో, బార్సిలోనా ఫుట్‌బాల్ క్ల‌బ్ ఆలియా, ర‌ణ్‌బీర్ క‌పూర్‌కు ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపింది. ‘కంగ్రాచ్యులేష‌న్స్‌.. బార్సిలోనా క్ల‌బ్ కొత్త అభిమాని పుట్టింది. మీ అంద‌రినీ బార్సిలోనా క్ల‌బ్‌లో చూడాల‌ని ఎంతో ఆతృత‌గా ఉన్నాం’ అంటూ ఒక పోస్ట్ పెట్టింది. అందులో అలియా, ర‌ణ్‌బీర్ త‌మ పాప‌ని చూస్తున్నారు. ర‌హ పేరుతో బార్సిలోనా జెర్సీ గోడ‌మీద క‌నిపిస్తుంది.

ర‌ణ్‌బీర్ క‌పూర్‌కు ఫుట్‌బాల్ అంటే ఇష్టం. అత‌ను స్పెయిన్‌కు చెందిన‌ బార్సిలోనా క్ల‌బ్‌కు అభిమాని. ర‌ణ్‌బీర్‌, అలియా ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 22వ తేదీన పెళ్లి చేసుకున్నారు. న‌వంబ‌ర్ 6వ తేదీన వీళ్లిద్ద‌రూ త‌ల్లిదండ్రులు అయ్యారు. ఈమ‌ధ్య విడుద‌లైన‌ బ్ర‌హ్మ‌స్త్ర పార్ట్ 1 సినిమాలో ర‌ణ్‌బీర్, అలియా భ‌ట్ నటించారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర సూప‌ర్‌ హిట్ అయింది. అమితాబ్ బ‌చ్చ‌న్, షారుక్ ఖాన్‌తో పాటు టాలీవుడ్ హీరో నాగార్జున ఇందులో న‌టించారు.

Congratulations, @aliaa08 & Ranbir Kapoor!! A new Barça fan is born 👶. We can’t wait to meet you all in Barcelona. pic.twitter.com/Lef3P4DPe2

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2022