April 5, 2024 / 08:14 AM IST

The Girlfriend | కన్నడ సోయ‌గం ర‌ష్మిక మంద‌న్నా (Rashmika Mandanna) వరుస సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టిందని తెలిసిందే. ఓ వైపు భారీ సినిమాలు చేస్తూనే.. మరోవైపు ఫీ మేల్‌ సెంట్రిక్‌ సినిమాలకు ఓకే చెబుతోంది. రష్మిక టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ (The Girlfriend)‌. యాక్టర్ కమ్‌ డైరెక్టర్ రాహుల్ రవీంద్రన్‌ ఈ మూవీకి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు.

ఓ అభిమాని రాహుల్ ర‌వీంద్ర‌న్‌కు సినిమా అప్‌డేట్‌ గురించి రిక్వెస్ట్ పెట్టగా.. ది గ‌ర్ల్ ఫ్రెండ్ టీజ‌ర్‌ను ర‌ష్మిక బ‌ర్త్ డే అయిన ఏప్రిల్ 5న లాంఛ్ చేయ‌బోతున్న‌ట్టు క్లారిటీ ఇచ్చాడు. అయితే ఇప్పుడు మాత్రం టీజర్‌ వాయిదా పడ్డట్టు తెలుస్తోంది. ఈ విషయంతో టీజర్‌ కోసం ఎదురుచూస్తున్న అభిమానులు తీవ్ర నిరాశకు లోనవుతున్నారు.

అయితే మూవీ లవర్స్‌, అభిమానుల్లో జోష్ నింపే మరో వార్త తెరపైకి వచ్చింది. టీజర్‌ లాంఛ్ సింపుల్‌గా కాకుండా భారీ ఈవెంట్‌లో చేసేలా ప్లాన్ చేస్తున్నారట మేకర్స్‌. అంతేకాదు ఈవెంట్‌లో అభిమానులు తమ ఫేవరేట్‌ హీరోయిన్‌ రష్మికను కలిసే అవకాశం కూడా ఇవ్వాలనుకుంటున్నట్టు ఫిలింనగర్ సర్కిల్‌లో జోరుగా టాక్ వినిపిస్తోంది. టీజర్‌ వాయిదా పడ్డ నేపథ్యంలో మేకర్స్ స్పెషల్ పోస్టర్‌ను ఉదయం 10 గంటలకు లాంఛ్ చేయబోతున్నారట.

ఈ మూవీని అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో మాస్ మూవీ మేకర్స్‌, ధీరజ్‌ మొగిలినేని ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ బ్యానర్లపై విద్య కొప్పినీడి, ధీరజ్‌ మొగిలినేని నిర్మిస్తుండ‌గా.. కన్నడ యాక్టర్ దీక్షిత్‌ శెట్టి కూడా కీ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. ఈ మూవీకి పాపులర్ మలయాళ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్ హేశమ్ అబ్దుల్ వహబ్‌ సంగీతం అందిస్తుండటంతో ఆల్బమ్‌పై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

After The epic success #Animal Welcome back National crush @iamRashmika garu to Hyderabad #TheGirlFriend takes off from tomorrow 😍 pic.twitter.com/W84MyzQxOL

An auspicious start to something very exciting ❤️‍🔥#TheGirlfriend begins with a pooja ceremony amidst the team and its well-wishers ❤️

Shoot begins soon! 🎥#RAGARA @iamRashmika @23_rahulr #AlluAravind @SKNOnline #VidyaKoppineedi @DheeMogilineni @HeshamAWMusic @GeethaArts… pic.twitter.com/VymM4vWStf

— Geetha Arts (@GeethaArts) November 28, 2023