Ashish Reddy | అప్పుడే మూడో సినిమాను పట్టాలెక్కించిన రౌడీ బాయ్స్‌ హీరో ఆశిష్‌ రెడ్డి..!

August 21, 2023 / 01:12 PM IST

Dilraju | టాలీవుడ్‌ అగ్ర నిర్మాత శిరీష్‌ కొడుకు ఆశిష్‌ రెడ్డి రౌడీ బాయ్స్‌ సినిమాతో హీరోగా ఇంట్రడ్యూస్‌ అయ్యాడు. కమర్షియల్‌గా ఈ సినిమా భారీ విజయం సాధించకపోయినా.. ఆశిష్‌ నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. ప్రస్తుతం ఆయన సెల్ఫిష్‌ సినిమాతో మరోసారి ప్రేక్షకులు ముందుకు రావడానికి సిద్ధమయ్యాడు. సుకుమార్‌ శిష్యుడు విశాల్‌ కాశీ ఈ సినిమాతో దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు, దిల్‌ కుష్ సాంగ్‌ సినిమాపై మంచి హైప్‌ను క్రియట్‌ చేసింది. లవ్‌టుడే భామ ఇవాన హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు సుక్కు కథ, స్క్రీన్‌ప్లేతో పాటు సహ నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నాడు.

ఇక ఇదలా ఉంటే ఆశిష్ తాజాగా తన మూడో సినిమాను ప్రారంభించాడు. హైదరాబాద్‌లో ఈ సినిమా ముహూర్తపు వేడుక ఘనంగా జరిగింది. ఈ వేడుకకు త్రివిక్రమ్‌ ముఖ్య అతిథిగా వచ్చాడు. ఎమ్‌. కీరవాణి, PC శ్రీరామ్, అవినాష్‌ కొల్లా ఇలా స్టార్‌ టెక్నికల్‌ టీమ్‌ అంతా ఈ సినిమాలో భాగం కానుంది. కామెడీ కమ్‌ హార్రర్ జానర్‌లో తెరకెక్కతున్న ఈ సినిమాకు అరుణ్‌ దర్శకత్వం వహించనున్నాడు. ఇన్‌సైడ్‌ రిపోర్ట్స్‌ ప్రకారం ఈ సినిమా కథ చాలా డిఫరెంట్‌గా, సరికొత్త కాన్సెప్ట్‌తో ఉండనుందట. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు జరుపుకుంటున్న ఈ సినిమా త్వరలోనే సెట్స్‌ మీదకు వెళ్లనుంది.

The journey of #Ashish3 unfolds with a spectacular Pooja Ceremony ✨

Blessed with the presence of blockbuster director #Trivikram garu ❤️

An @mmkeeravaani musical 🎶

A @pcsreeram magical 🎥@AshishVoffl @pavan8232 @artkolla pic.twitter.com/YQLbJT8uZ0

— Sri Venkateswara Creations (@SVC_official) August 21, 2023