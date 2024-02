February 15, 2024 / 01:00 PM IST

G2 Movie | టాలీవుడ్ యువ న‌టుడు అడివిశేష్ న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘జీ 2’(G2). 2018లో శేష్‌ హీరోగా వ‌చ్చిన బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ సినిమా ‘గూఢచారి’ (Gudachari2) కి కొనసాగింపుగా ఈ సినిమా వ‌స్తుంది. ఈ సినిమాకు వినయ్‌ కుమార్‌ దర్శకత్వం వహించ‌నుండ‌గా.. ప్ర‌స్తుతం శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది. అయితే ఈ సినిమాలో విల‌న్‌గా బాలీవుడ్ న‌టుడు న‌టించ‌బోతున్న‌ట్లు వార్త‌లు వ‌చ్చిన విషయం తెలిసిందే. తాజాగా ఈ వార్త‌ల‌ను నిజం చేస్తూ మేక‌ర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చారు.

‘జీ 2’లో విల‌న్‌గా బాలీవుడ్ న‌టుడు ఇమ్రాన్ హష్మీ న‌టించ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌యూనిట్ అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించారు. ఇక ఇమ్రాన్ హష్మీ మ‌రోవైపు పవన్ కళ్యాణ్ ఓజీలో విలన్‌గా టాలీవుడ్ అరంగేట్రం చేయబోతున్నాడు.

EMRAAN HASHMI JOINS ADIVI SESH IN SPY-THRILLER ‘G2’… #EmraanHashmi joins #AdiviSesh] in spy-thriller #G2, the sequel to #Goodachari [a path-breaking #Telugu film, starring #AdiviSesh]… #BanitaSandhu is the leading lady… Filming of this PAN-India film is in progress.#G2 is… pic.twitter.com/r9UUkFZjbv

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 15, 2024