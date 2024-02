Eagle Movie | మాస్ మహారాజా ర్యాంపేజ్.. మూడు రోజుల్లో రూ.30 కోట్లు

February 12, 2024 / 04:15 PM IST

Eagle Movie | టాలీవుడ్ మాస్ మహారాజా రవితేజ కథానాయకుడిగా వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం ‘ఈగల్‌’. ఈ సినిమాకు కార్తీక్‌ ఘట్టమనేని దర్శకత్వం వ‌హించ‌గా.. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ నిర్మించారు. ఈ సినిమా ఫిబ్ర‌వరి 9న ప్రేక్ష‌కుల మందుకు వ‌చ్చి పాజిటివ్ టాక్‌తో దూసుకుపోతున్న విష‌యం తెలిసిందే. మొద‌టిరోజు నుంచే ఈ సినిమా కలెక్ష‌న్స్‌లో దూసుకుపోతుంది.

తొలి రోజే రూ.11 కోట్లకుపైగా గ్రాస్ వసూళ్లతో చెలరేగిన ఈగల్.. తర్వాత రెండు రోజులు కూడా అదే దూకుడు కొనసాగించింది. మూడు రోజులు కలిపి ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.30.6 కోట్లు వసూళ్లు రాబ‌ట్టింది. ఈ విష‌యాన్ని చిత్ర‌యూనిట్ ఎక్స్ వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించింది. ఇక ఈ మూవీలో అనుపమపరమేశ్వరన్ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటించ‌గా.. కావ్య థాపర్, నవదీప్‌, శ్రీనివాస్ అవసరాల, మధుబాల ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటించారు.

