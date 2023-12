Dunki Movie Review | కింగ్ ఖాన్ హ్యాట్రిక్ హిట్.. షారుఖ్ ‘డంకీ’ మూవీ ఎలా ఉందంటే.?

December 21, 2023 / 03:25 PM IST

Dunki Movie | ప‌ఠాన్ (Pathaan), ‘జవాన్‌’ (Jawan) వంటి బ్యాక్ టూ బ్యాక్ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్‌ల త‌ర్వాత బాలీవుడ్ బాద్‌షా షారుఖ్‌ఖాన్‌ (Shah Rukh Khan) న‌టించిన తాజా చిత్రం ‘డంకీ’ (DUNKI). తాప్సీ (Tapsee) క‌థ‌నాయిక‌గా న‌టించ‌గా.. త్రీ ఇడియట్స్ (3 Idiots), పీకే (PK) వంటి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ సినిమాల ద‌ర్శ‌కుడు రాజ్‌కుమార్ హిరానీ (Rajkumar Hirani) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. ఇక ఈ సినిమా స‌లార్‌కు పోటిగా నేడు ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన విషయం తెలిసిందే. ఇక ఈ చిత్రం చూసిన జ‌నాలు షారుఖ్ ఈ ఏడాది హ్యాట్రిక్ హిట్ కొట్టాడ‌ని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

ఇక ప‌ఠాన్ (Pathaan), ‘జవాన్‌’ (Jawan) వంటి రెండు మాస్ జోన‌ర్‌ల త‌ర్వాత షారుఖ్ క్లాస్ జాన‌ర్‌తో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. ముఖ్యంగా ఈ సినిమాలో షారుక్ ఖాన్ నటన అద్భుతమని నెటిజ‌న్లు తెలుపుతున్నారు. ఇక దర్శకుడు రాజ్ కుమార్ హిరాణీ డైరెక్ష‌న్ కూడా సూప‌ర్‌గా ఉందని. మంచి కథ, భావోద్వేగాలతో పాటు చక్కటి సామాజిక సందేశం ఇవ్వ‌డంతో మరోసారి హిరాణీ తన మేజిక్ రిపీట్ చేశార‌ని నెటిజ‌న్లు సోష‌ల్ మీడియాలో కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

ఇక ఈ సినిమా క‌థ విష‌యానికి వ‌స్తే.. పంజాబ్‌లోని ఓ చిన్న గ్రామంలో నలుగురు స్నేహితులు ఇంగ్లండ్ వెళ్ళాలి అనుకుంటారు. అయితే వారు వెళ్ల‌డానికి డ‌బ్బు కానీ, వీసాల‌కి త‌గినంత చ‌దువు కానీ ఉండ‌దు. ఈ క్ర‌మంలోనే ఆ ఊరికి వ‌చ్చిన హార్డీ సింగ్ (షారుక్‌ ఖాన్‌) వారి ప‌రిస్థితిని అర్థం చేసుకుని ఇంగ్లండ్ తీసుకెళుతానని చెబుతాడు. దీనికోసం హార్డీ ప్ర‌ణాళిక‌లు చేస్తాడు. అయితే ఈ ఐదుగురిలో ఒకరికి మాత్ర‌మే వీసా వ‌స్తుంది. మిగిలిన‌వారికి దారులు మూసుకుపోతాయి. ఈ క్ర‌మంలోనే వారు ఇంగ్లండ్ వెళ్ల‌డానికి అక్రమ మార్గం ఎంచుకుంటారు. దొంగతనంగా డంకీ ట్రావెల్‌ ద్వారా లండన్​కు వెళ్లాలి అనుకుంటారు. మరి వారి ప్రయత్నం ఎంతవరకు సక్సెస్ అయ్యింది? ఈ ప్రయాణంలో ఎదురైన ఇబ్బందులు ఏంటి? అసలు వాళ్ళు లండన్ కి ఎందుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నారు? అనేది అసలు కథ.

#DunkiReview Raju sir + SRKs = Another 1000 cr Mark my work… What a movie man…Theater me bina rumaal aur tissue paper ke mat jana ⭐⭐⭐⭐⭐ #Dunki #DunkiFirstDayFirstShow #RajkumarHirani #ShahRukhKhan pic.twitter.com/7TpZdfcsXB

#Dunki [#ABRatings – 4/5]

– A Perfect entertainer, with too much Fun & Emotions ❤️

– First half was good with Few lags while the second half was extraordinary 🔥🔥

– #ShahRukhKhan & #Tapsee scores big with their Performance👏

– Heart Touching climax 🥹✨

– RajkumariHirani proves… pic.twitter.com/0V06kri3l7

— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) December 21, 2023