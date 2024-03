Meenakshi Chowdary | లక్కీ భాస్కర్‌ షూటింగ్ ఎక్కడ జరుగుతుందో తెలుసా..?

March 5, 2024 / 09:23 PM IST

Meenakshi Chowdary | తెలుగులో వన్‌ ఆఫ్ ది లీడింగ్‌ హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతోంది బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో బిజీగా ఉన్న ఈ బ్యూటీ నటిస్తోన్న చిత్రాల్లో ఒకటి మాలీవుడ్ స్టార్ హీరో దుల్కర్‌ సల్మాన్‌ (Dulquer Salmaan) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న ‘లక్కీ భాస్కర్‌’ (Lucky Baskhar). హర్యాన్వీ భామ మీనాక్షి చౌదరి (Meenakshi Chowdary). ఈ చిత్రంలో మీనాక్షి చౌదరి సుమతి పాత్రలో నటిస్తోంది. ఇప్పటికే మీనాక్షి చౌదరికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌ రిలీజ్ చేయగా..చీరకట్టులో గుమ్మం ముందు కూర్చొని చిరునవ్వులు చిందిస్తున్న మీనాక్షి చౌదరి లుక్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్‌ అవుతోంది.

ఈ చిత్రానికి వెంకీ అట్లూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. కాగా ఈ మూవీ షూటింగ్‌కు సంబంధించిన అప్‌డేట్ ఒకటి నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. లక్కీ భాస్కర్ షూటింగ్ మొగల్తూరులోని పేరుపాలెం బీచ్ పరిసర ప్రాంతాల్లో జరుగుతోంది. షూటింగ్‌లో వింటేజ్‌ కార్లు కూడా చూడొచ్చు. ఈ సారి మరోసారి క్లాస్‌ లుక్‌లో అలరించబోతున్నట్టు తాజా గెటప్‌ చెబుతోంది.

షూటింగ్ దశలో ఉన్న ఈ సినిమాలో ఈ సినిమాలో దుల్కర్‌ సల్మాన్ బ్యాంకు ఉద్యోగిగా క‌నిపించ‌బోతున్నట్టు టాలీవుడ్ సర్కిల్ టాక్‌. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌, ఫార్చ్యూన్‌ ఫోర్‌ సినిమాస్‌ పతాకాలపై సూర్యదేవర నాగవంశీ, సాయిసౌజన్య ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి జీవీ ప్రకాష్‌ కుమార్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.మీనాక్షి చౌదరి ప్రస్తుతం విశ్వక్‌సేన్‌తో కలిసి VS 10లో నటిస్తోంది. దీంతోపాటు వరుణ్ తేజ్‌ పాన్ ఇండియా సినిమా మట్కాలో హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. మరోవైపు విజయ్ నటిస్తోన్న GOAT కూడా ఈ భామ ఖాతాలో ఉంది.

లక్కీ భాస్కర్‌ షూటింగ్ విజువల్స్‌..

#LuckyBaskhar shooting is going on at Perupalem Beach, Mogaltur.

మీనాక్షి చౌదరి ‘లక్కీ భాస్కర్’ లుక్‌..

Team #LuckyBaskhar wishes a very Happy Birthday to their leading lady Sumathi. #MeenakshiChaudhary from #DulquerSalmaan‘s Next#HBDMeenakshi @Meenakshiioffl pic.twitter.com/7FLou9hyDc

— Suresh PRO (@SureshPRO_) March 5, 2024