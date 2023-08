Dulquer Salmaan King Of Kotha Trailer Loading

King Of Kotha | దుల్కర్ సల్మాన్‌ కింగ్ ఆఫ్‌ కోట ట్రైలర్ లోడింగ్‌..!

August 6, 2023 / 05:01 PM IST

King Of Kotha | మలయాళ స్టార్ హీరో దుల్కర్ సల్మాన్‌ (Dulquer Salmaan) కాంపౌండ్‌ నుంచి సినిమా వస్తుందంటే క్రేజీ ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఈ పాన్ ఇండియా స్టార్ నుంచి వస్తున్న కొత్త ప్రాజెక్టుల్లో ఒకటి కింగ్ ఆఫ్‌ కోట (King Of Kotha) . అభిలాష్‌ జోషి డైరెక్షన్‌లో గ్యాంగ్‌స్టర్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోంది. ఇప్పటికే మేకర్స్ విడుదల చేసిన కింగ్ ఆఫ్‌ కోట ఫస్ట్‌ లుక్‌, మోషన్‌ పోస్టర్‌తోపాటు టీజర్‌ (King Of Kotha Trailer ) నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తూ.. సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది. ఇప్పుడిక ట్రైలర్ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది.

తాజాగా కింగ్ ఆఫ్‌ కోట ట్రైలర్‌ లోడింగ్‌.. బ్లాస్టింగ్‌కు రెడీనా.. ? అంటూ మేకర్స్‌ విడుదల చేసిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. అతి త్వరలోనే ట్రైలర్‌ రానుందని తెలుస్తోండగా.. మేకర్స్ నుంచి తేదీపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. రాజు రాక కోసం ప్రజలు ఎదురుచూస్తున్నారు అనే సంభాషణలతో షురూ అయింది టీజర్‌. తమ భూమిని కాపాడే రాజు అతనొక్కడేనని ఆ ప్రజలు నమ్ముతున్నారు.. అంటూ టీజర్‌లో దుల్కర్ సల్మాన్‌ క్యారెక్టరైజేషన్‌ గురించి చెప్పే డైలాగ్స్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. ఇటీవలే విడుదల చేసిన కింగ్ ఆఫ్‌ కోట మోషన్ పోస్టర్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

కింగ్ ఆఫ్‌ కోట చిత్రాన్ని వేఫరెర్‌ ఫిలిమ్స్-జీ స్టూడియోస్‌ సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రానికి షాన్ రెహ్మాన్‌, జేక్స్ బిజోయ్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. కింగ్ ఆఫ్‌ కోటలో ప్రసన్న, ఐశ్వర్య లక్ష్మి, నైలా ఉషా, చెంబన్ వినోద్‌, గోకుల్ సురేశ్‌, షమ్మీ తిలకన్‌, శాంతి కృష్ణ, వడా చెన్నై శరన్‌, అనిఖా సురేంద్రన్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో మలయాళం, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ఓనమ్‌ 2023 కానుకగా విడుదల కానుంది.

Locked and loaded, poised for action!🔥#KOKTrailer LOADING..💥💥#KingOfKotha @dulQuer @AishuL_ @actorshabeer @Prasanna_actor #AbhilashJoshiy @NimishRavi @JxBe @shaanrahman @ActorGokul @ActorSarann @TheVinothCj @ZeeStudios_ @DQsWayfarerFilm @SonyMusicSouth pic.twitter.com/D6opubwTfV

— Wayfarer Films (@DQsWayfarerFilm) August 6, 2023

