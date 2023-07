Dream Girl 2 Teaser Trailer Updates Are Out Now

Dream Girl 2 | పూజాతో అనన్య పాండే ..డ్రీమ్‌ గర్ల్‌ 2 టీజర్‌, ట్రైలర్‌ అప్‌డేట్స్‌

Dream Girl 2 | బాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ ఆయుష్మాన్ ఖురానా (Ayushmann Khurrana) టైటిల్ రోల్‌లో నటిస్తోన్న చిత్రం డ్రీమ్ గర్ల్‌ 2 (Dream Girl 2). రెట్టింపు వినోదాన్ని అందించేందుకు రెడీ అంటున్నాడు ఆయుష్మాన్ . సీక్వెల్‌ పార్టును కూడా రాజ్‌ శాండిల్య డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు.

July 31, 2023 / 03:07 PM IST

Dream Girl 2 | బాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ ఆయుష్మాన్ ఖురానా (Ayushmann Khurrana) టైటిల్ రోల్‌లో నటిస్తోన్న చిత్రం డ్రీమ్ గర్ల్‌. కరమ్‌వీర్‌ సింగ్‌గా.. పూజగా ఆయుష్మాన్‌ యాక్టింగ్‌ రెండు షేడ్స్‌లో ఫుల్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ అందించిన ఆయుష్మాన్‌.. ఇప్పుడు సీక్వెల్ డ్రీమ్ గర్ల్‌ 2 (Dream Girl 2) రెట్టింపు వినోదాన్ని అందించేందుకు రెడీ అంటున్నాడు. సీక్వెల్‌ పార్టును కూడా రాజ్‌ శాండిల్య డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన డ్రీమ్‌ గర్ల్‌ 2 ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తూ.. సందడి చేస్తున్నాయి. డ్రీమ్‌ గర్ల్‌ 2 టీజర్‌, ట్రైలర్‌ అప్‌డేట్స్‌ ఇచ్చారు మేకర్స్‌.

నేడు రాత్రి టీజర్‌ను లాంఛ్ చేసి.. రేపు ట్రైలర్‌ను విడుదల చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. తెరచాటు నుంచి డ్యుయల్‌ షేడ్స్‌లో ఉన్న ఆయుష్మాన్‌ ఖురానా, హీరోయిన్ అనన్య పాండే లుక్ ఇప్పుడు నెట్టింట్లో ట్రెండింగ్ అవుతోంది. ఇటీవలే సినిమా విడుదల తేదీని ప్రకటిస్తూ ఓ వీడియోను ఆయుష్మాన్ ఖురానా ట్వీట్ చేస్తూ.. ఆగస్టు 25న రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు తెలియజేశాడు.

కామెడీ డ్రామా నేపథ్యంలో రాబోతున్న ఈ మూవీలో లైగర్ ఫేం అనన్యపాండే ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. పరేశ్‌ రావల్‌, అన్నూ కపూర్‌, విజయ్‌ రాజ్‌, రాజ్‌ పాల్ యాదవ్‌, సీమా పహ్వా, ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఏక్తా కపూర్‌, శోభా కపూర్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత మీ సెల్‌ఫోన్‌ మళ్లీ రింగ్ అవుతుంది.. అంటూ డ్రీమ్‌ గర్ల్‌ వాయిస్ ఓవర్‌తో అందించిన రిలీజ్ అప్‌డేట్ ఇప్పటికే నెట్టింట్లో హల్ చల్ చేస్తోంది.

Dream Girl 2 హాట్‌ లుక్‌..