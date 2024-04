April 17, 2024 / 05:03 PM IST

Thug life | లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్ (Kamalhaasan) బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. వీటిలో లెజెండరీ డైరెక్టర్‌ మణిరత్నం దర్శకత్వంలో నటిస్తోన్న ‘థగ్‌ లైఫ్‌’ (Thug life) ఒకటి. KH234 ప్రాజెక్టుగా వస్తోన్న ఈ మూవీలో శింబు, ఐశ్వర్యలక్ష్మి, గౌతమ్‌ కార్తీక్‌, జోజు జార్జ్‌, త్రిష ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. కోలీవుడ్‌ స్టార్ హీరోలు దుల్కర్ సల్మాన్‌, జయం రవి డేట్స్‌ సర్దుబాటు కావడంతో రీజాయిన్ అయ్యారన్న వార్త కూడా ఇప్పటికే బయటకు వచ్చింది.

తాజాగా శింబు SilambarasanTRషూట్‌లో జాయిన్ అయ్యాడన్న అప్‌డేట్ తెరపైకి వచ్చింది. తాజా సమాచారం ప్రకారం శింబు నేడు థగ్‌లైఫ్‌ షూట్‌లో జాయిన్‌ అయ్యాడు. ప్రస్తుతం రాజస్థాన్‌లోని జైసల్మీర్‌లో షూటింగ్ కొనసాగుతోంది. శింబు ఈ సినిమా కోసం మొత్తం 60 రోజులు కాల్షీట్లు ఇచ్చాడట. అంతేకాదు శింబు లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోన్న STR48 షూటింగ్ కూడా త్వరలోనే షురూ కానుందని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. మొత్తానికి ఒకేసారి రెండు సినిమాల సమాచారం రావడంతో ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు శింబు అభిమానులు.

శింబు ఇందులో డ్యుయల్‌ రోల్‌లో కనిపించబోతున్నాడని తెలుస్తోండగా.. వీటిలో కమల్ హాసన్‌ దత్తపుత్రుడుగా ఒక పాత్ర ఉండబోతుందట. థగ్‌లైఫ్‌లో త్రిష ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. మేకర్స్‌ థగ్‌ లైఫ్‌ టీంతో డిజైన్ చేసిన వీడియో షేర్ చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ చిత్రానికి ఆస్కార్ విన్నర్ ఏఆర్‌ రెహమాన్ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తుండగా.. కమల్ హాసన్‌-ఉదయనిధి స్టాలిన్ సమర్పణలో రాజ్‌కమల్ ఫిలిం ఇంటర్నేషనల్‌, రెడ్ జియాంట్ మూవీస్‌, మద్రాస్ టాకీస్‌ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి.

