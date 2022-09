Ahimsa Movie | ‘అహింస’ టీజర్‌ డేట్‌ లాక్‌.. రిలీజ్‌ ఎప్పుడంటే?

September 28, 2022 / 12:16 PM IST

Ahimsa Movie Teaser | టాలీవుడ్‌ అగ్ర నిర్మాత డి. సురేష్‌బాబు తనయుడు, రానా దగ్గుబాటి తమ్ముడు అభిరామ్‌ అహింస సినిమాతో ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్న విషయం తెలిసిందే. తేజ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం గ‌తంలోనే షూటింగ్ ప్రారంభమించింది. కానీ క‌రోనా కార‌ణంగా షూటింగ్‌ లేటవుతూ వచ్చింది. కాగా ఇటీవ‌లే ఈ సినిమా షూటింగ్‌ పూర్తయింది. ప్ర‌స్తుతం పోస్ట్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ ప‌నులను జరుపుకుంటున్న ఈ చిత్రం ఈ ఏడాది చివ‌ర్లో విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్రమంలో మేకర్స్‌ వరుసగా అప్‌డేట్‌లను ప్రకటిస్తున్నారు. ఇటీవలే విడుదలైన గ్లింప్స్‌ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. తాజాగా మేకర్స్ మరో అప్‌డేట్‌తో ప్రేక్షకులను ముందుకు వచ్చారు.

ఈ సినిమా టీజర్‌ డేట్‌ను చిత్రబృందం తాజాగా ప్రకటించింది. అహింస టీజర్‌ను దసరా కానుకగా అక్టోబర్‌ 5న విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రకటించారు. ప్రేమ కథలను విభిన్నంగా తెరకెక్కించడంలో తేజ సుప్రసిద్ధుడు. ఈ క్రమంలోనే ఈ చిత్రంతో మరో కొత్త తరహా ప్రేమకథను చూపించడానికి సిద్ధమవుతున్నాడు. ఈ చిత్రంలో అభిరామ్‌కు జోడీగా గీతికా తివారి హీరోయిన్‌గా న‌టించింది. ఆనంది ఆర్ట్స్ క్రియేష‌న్స్ ప‌తాకంపై పి. కిర‌ణ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు. ఆర్‌పీ ప‌ట్నాయ‌క్ సంగీతం అందించాడు. ఇప్పటివరకు వీళ్ళిద్ద‌రి కాంబినేష‌న్‌లో తెర‌కెక్కిన సినిమాల‌న్ని మ్యూజిక‌ల్‌గా మంచి హిట్‌ అయ్యాయి. ఈ సినిమాలో కూడా పాట‌లు అద్భుతంగా ఉంటాయిని మేకర్స్ వెల్ల‌డించారు.

