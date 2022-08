August 24, 2022 / 06:50 PM IST

టాలీవుడ్ టాలెంటెడ్ డైరెక్ట‌ర్ శ్రీను వైట్ల (Sreenu Vaitla) టైం దొరికిపుడ‌ల్లా సోష‌ల్‌మీడియా ద్వారా త‌నకు సంబంధించిన విష‌యాల‌ను అంద‌రితో పంచుకుంటార‌ని తెలిసిందే. తాజాగా భావోద్వేగ పూరితమైన‌ క్ష‌ణాలతో ఉన్న‌ వీడియో ఒక‌టి నెట్టింట్లో షేర్ చేశారు. ఇంత‌కీ విష‌యం ఏంటంటే..శ్రీను వైట్ల పెద్ద కూతురు ఆనంది (Aanandi) అండ‌ర్ గ్రాడ్యుయేష‌న్ కోర్సు కోసం యూఎస్‌కు ప‌య‌న‌మైంది.

ఈ సంద‌ర్భంగా ఎయిర్‌పోర్టులో కూతురికి కుటుంబ‌స‌భ్యులు సెండాఫ్ ఇచ్చారు. కూతురును అమెరికా పంపించే ముందు భావోద్వేగానికి లోనైంది శ్రీను వైట్ల ఫ్యామిలీ. ‘నేను అదే వ‌య‌స్సులో చెన్నై వెళ్లిన‌పుడు మా నాన్న ఎలా ఫీల‌య్యారో నాకు ఇప్పుడు అర్థ‌మైంది. జీవితం అనేది ఓ సైకిల్‌. నా ప్రియ‌మైన ఆనంది న‌న్ను గొప్ప తండ్రిగా గ‌ర్వించేలా చేస్తుంద‌ని ఖ‌చ్చితంగా చెప్ప‌గ‌ల‌ను..’అని ట్వీట్ చేశారు శ్రీనువైట్ల‌.

తండ్రీ కూతుళ్ల ఎమోష‌న‌ల్ వీడియో ఇపుడు నెట్టింట్లో వైర‌ల్ అవుతోంది. 2018లో వ‌చ్చిన అమ‌ర్ అక్బ‌ర్ ఆంటోనీ సినిమాతో చివ‌రిసారిగా ప్రేక్ష‌కుల‌ను ప‌లుక‌రించారు శ్రీను వైట్ల‌. హిట్ మూవీ ఢీకి సీక్వెల్‌ను ప్ర‌క‌టించ‌గా..దీనికి సంబంధించి కొత్త అప్‌డేట్ రావాల్సి ఉంది.

My eldest daughter has flown to US for her under-grad.

Now I understand how my father might have felt when I left for Chennai at the same age. Life is a cycle and I am sure.. my dearest Aanandi would make me the prouder father!

