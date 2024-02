February 7, 2024 / 02:36 PM IST

Ram Chran – Buchibabu Sana | మెగా ప‌వ‌ర్ స్టార్ రామ్ చ‌రణ్(Ramcharan), ‘ఉప్పెన’ డైరెక్ట‌ర్ బుచ్చిబాబు సాన (BuchiBabuSana) క‌ల‌యిక‌లో ఓ సినిమా రానున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన అఫీషియల్ అనౌన్స్‌మెంట్ రాగా.. త్వ‌ర‌లోనే షూటింగ్ ప్రారంభించ‌నున్నారు. ఇక ‘ఆర్‌సీ 16’ అని వస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉత్తరాంధ్రలో జరిగే క్రీడా నేపథ్యంలో రానుంది. ప్ర‌స్తుతం ఈ మూవీ ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్స్ జ‌రుపుకుంటుండ‌గా.. తాజాగా ఈ మూవీలో నటించేందుకు ఆసక్తి ఉన్నవారికి క్రేజీ అప్‌డేట్ ఇచ్చాడు ద‌ర్శ‌కుడు బుచ్చిబాబు సాన.

ఈ సినిమా ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంత కథ కావడంతో.. ఆ ప్రాంతానికి చెందిన ఔత్సాహిక నటీనటుల అవసరం ఈ సినిమాకు ఉంది. అందుకే.. ఉత్తరాంధ్ర భాష అనర్గళంగా మాట్లాడగల నటీనటులకోసం ‘ఆర్‌సీ16’ టీమ్‌ టాలెంట్‌ హంట్‌ నిర్వహించనున్న‌ట్లు ద‌ర్శ‌కుడు బుచ్చిబాబు సాన తెలిపాడు. ఇక విజయనగరం, సాలూరు, శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం ప్రాంతాల్లో ఫిబ్ర‌వ‌రి 07 నుంచి 17వ తేదీ వరకూ ఆడిషన్స్‌ నిర్వహిస్తామని చిత్రబృందం తెలిపింది. ఈ అవకాశాన్ని ఉత్తరాంధ్రకు చెందినవారు.. నటనపై ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవారు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని బుచ్చిబాబు సాన వెల్ల‌డించాడు.

A call out by director @BuchiBabuSana to all the aspiring actors to be a part of the MASSive #RC16 ❤️‍🔥❤️‍🔥

We begin our talent hunt in Uttarandhra 🎬

Email ID to reach out to in case of any clarifications : rc16casting@vriddhicinemas.com #RamCharanRevolts

Global Star… pic.twitter.com/ZnOfR31url

— Vriddhi Cinemas (@vriddhicinemas) February 7, 2024