March 29, 2024 / 04:30 PM IST

Family Star – Dilraju | టాలీవుడ్ న‌టుడు విజయ్ దేవరకొండ (Vijay Deverakonda), నిర్మాత దిల్ రాజ్ ప్ర‌స్తుతం ‘ఫ్యామిలీ స్టార్‌’ ప్ర‌మోష‌న్స్‌లో బిజీ బిజీగా గ‌డుపుతున్నారు. ఈ సినిమా ఏప్రిల్ 05న తెలుగు, తమిళ భాషల్లో విడుదల అవుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలోనే మూవీ త‌మిళ ట్రైల‌ర్‌ను త‌మిళనాడులో లాంచ్ చేశారు. ఇక ఈ ఈవెంట్లో దిల్ రాజ్ మాట్లాడుతూ.. ఇంట్రెస్టింగ్ విష‌యాల‌ను పంచుకున్నాడు.

నేను త‌మిళ సూప‌ర్ స్టార్ ద‌ళ‌ప‌తి విజ‌య్ స‌ర్‌తో వారిసు (వారసుడు) సినిమా చేశాను. ఆ సినిమా ఆడియో ఫంక్ష‌న్‌లోనే ఫైట్ వేణుమా ఫైట్ ఇరుక్కు.. సాంగ్ వేణుమా సాంగ్ ఇరుక్కు.. కామెడీ వేణుమా కామెడీ ఇరుక్కు అనే డైలాగ్ చెప్పాను. ఆ స్పీచ్ సోష‌ల్ మీడియాలో తెగ వైర‌ల్ అయ్యింది. ఇది వైర‌ల్ అయిన అనంత‌రం విజ‌య్ స‌ర్‌ను క‌లిసిన‌ప్పుడు త‌మిళ‌నాడులో మోస్ట్ పాపుల‌ర్ ప్రొడ్యూసర్ నువ్వే ఇప్పుడు అన్నాడు. నేను ధన్యవాదాలు చెప్పాను. ఆరోజు ప్రేక్ష‌కుల‌లో, అభిమానుల‌లో ఎన‌ర్జీ నింపడానికి అలా చెప్పాను. నాకు త‌మిళం రాదు. త‌మిళంలో ప‌దాలు తెలుసు కానీ క‌లిపి మాట్లాడ‌టం రాదు. అంటూ దిల్ రాజ్ చెప్పుకోచ్చాడు. ప్ర‌స్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్నాయి.

DilRaju:

‘Fight uh Venuma, Song uh Venuma’, became very popular in Tamilnadu😀#ThalapathyVijay sir told that you are the most popular producer in Tamilnadu 😄💥 pic.twitter.com/qCrpLPpno2

— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) March 29, 2024