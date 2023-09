Dil Raju | ‘రాజావారు రాణిగారు’ దర్శకుడితో దిల్ రాజు కొత్త ప్రాజెక్ట్

September 25, 2023 / 04:45 PM IST

Sri Venkateswara Creations | రాజావారు రాణిగారు (RajaVaaru RaniGaaru) సినిమాతో టాలీవుడ్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు దర్శకుడు రవికిరణ్ కోలా (Ravikiran Kola). కిరణ్ అబ్బవరం (Kiran Abbavaram) హీరోగా, రహస్య గోరక్ (Rahasya Ghorak) హీరోయిన్‌గా 2019లో వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం మంచి విజ‌యాన్ని న‌మోదు చేసింది. ఇక తన మొదటి సినిమాతోనే సక్సెస్ అందుకున్న కిరణ్, ఇప్పుడు వరుస అవకాశాలతో దూసుకుపోతున్నాడు. ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమా ద‌ర్శ‌కుడు రవికిరణ్ కోలా త‌న కొత్త ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేశాడు.

టాలీవుడ్ టాప్ ప్రోడ‌క్ష‌న్స్ సంస్థ అయిన శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ (Sri Venkateswara Creations ) త‌న కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ను రవికిరణ్ కోలాతో చేయ‌బోతున్న‌ట్లు సోష‌ల్ మీడియాలో ప్ర‌క‌టించింది. ఈ విష‌యాన్ని తెలుపుతూ.. మా రాబోయే ప్రాజెక్ట్‌ని రవికిరణ్ కోలాతో చేస్తున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది. రవికిరణ్ రాజావారు రాణిగారు సినిమాతో మన హృదయాలను కొల్లగొట్టిన దర్శకుడు. ఈ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించి మరిన్ని అప్‌డేట్‌ల కోసం చూస్తూనే ఉండండి అంటూ శ్రీ వెంకటేశ్వర బ్యాన‌ర్ సోష‌ల్ మీడియాలో రాసుకోచ్చింది.

