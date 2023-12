Dhoorame Theeramai Song Promo Look Goes Viral From Devil

Devil | క‌ల్యాణ్‌రామ్ డెవిల్ నుంచి దూరమే తీరమై సాంగ్ లుక్‌

December 15, 2023 / 04:40 PM IST

Devil | నంద‌మూరి క‌ల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri Kalyan Ram) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం డెవిల్ (Devil – The British Secret Agent). నవీన్ మేడారం (Naveen Medaram) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. పాన్ ఇండియా స్టోరీతో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో మలయాళ భామ సంయుక్తా మీనన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఈ మూవీ నుంచి మేకర్స్ ఇప్పటికే మాయే చేసి సాంగ్‌ (Maaye Chesi), This Is Lady Rosy సాంగ్స్‌ ను లాంఛ్ చేయగా.. మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తూ సాగుతున్నాయి. Lady Rosy సాంగ్‌లో కల్యాణ్ రామ్‌ రాయల్‌ లుక్‌లో మెస్మరైజ్‌ చేస్తున్నాడు.

తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మరో సాంగ్ అప్‌డేట్‌ అందించారు. డెవిల్ నుంచి దూరమే తీరమై మెలోడీ సాంగ్ ప్రోమోను రేపు (డిసెంబర్ 16)న లాంఛ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. సాంగ్‌ లుక్‌ షేర్‌ చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. హీరోహీరోయిన్ల మధ్య ఈ మెలోడీ ట్రాక్ ఉండబోతున్నట్టు తాజా లుక్‌తో అర్థమవుతోంది. ది బ్రిటీష్ సీక్రెట్ ఏజెంట్ ట్యాగ్ లైన్‌తో తెరకెక్కుతున్న డెవిల్‌ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌, గ్లింప్స్ వీడియో సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతున్నాయి. ఈ చిత్రానికి హర్షవర్దన్ రామేశ్వర్‌ మ్యూజిక్, బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు.

పీరియాడిక్‌ యాక్షన్ డ్రామా బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తెరకెక్కుతున్న డెవిల్‌ను అభిషేక్ పిక్చర్స్ బ్యాన‌ర్‌లో అభిషేక్‌ నామా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి శ్రీకాంత్ విస్సా కథనందిస్తున్నారు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన డెవిల్‌ టైటిల్ అనౌన్స్ మెంట్ టీజర్‌ సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్‌ చేస్తోంది.

