September 14, 2022 / 10:34 AM IST

Nane Varuven Telugu Poster Released | ఇటీవ‌లే ‘తిరు’తో ధనుష్‌ గ్రాండ్ కంబ్యాక్ ఇచ్చాడు. గ‌త నెల 18న విడుద‌లైన ఈ చిత్రం త‌మిళంతో పాటు తెలుగులో కూడా భారీ విజ‌యాన్ని సాధించింది. ధ‌నుష్ కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్ గ్రాస‌ర్‌గా నిలిచింది. ప్ర‌స్తుతం ధ‌నుష్ రెండు సినిమాల‌ను సెట్స్‌పైన ఉంచాడు. అందులో వెంకీ అట్లూరీ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కుతున్న ‘సార్’ చిత్రీక‌ర‌ణ ద‌శ‌లో ఉండ‌గా.. ‘నానే వ‌రువెన్’ షూటింగ్ పూర్తి చేసుకొని విడుద‌ల‌కు సిద్ధంగా ఉంది. నానే వ‌రువ‌న్ చిత్రానికి సెల్వా రాఘ‌వ‌న్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. ఇప్ప‌టికే చిత్రం నుండి విడుద‌లైన పోస్ట‌ర్లు, పాట‌లు సినిమాపై మంచి బ‌జ్ క్రియేట్ చేశాయి. ఈ చిత్రం సెప్టెంబ‌ర్ 29న విడుద‌ల కానుంది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ వ‌రుస అప్‌డేట్‌ల‌ను ప్ర‌క‌టిస్తూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీని పెంచుతున్నారు. తాజాగా మేక‌ర్స్ ఈ సినిమా తెలుగు పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు.

ఈ చిత్రానికి తెలుగులో నేనే వ‌స్తున్నా అనే టైటిల్‌ను ఫిక్స్ చేస్తూ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఈ మూవీని తెలుగులో గీతా ఆర్ట్స్ బ్యాన‌ర్‌పై అల్లుఅర‌వింద్ విడుద‌ల చేస్తున్నాడు. చిత్రంలో ధ‌నుష్ డ్య‌యల్ రోల్‌లో న‌టించాడు. హీరోగా, విల‌న్‌గా రెండు పాత్ర‌లను ధ‌నుష్ ఈ చిత్రంలో పోషించాడు. సెల్వ‌రాఘ‌వ‌న్ న‌టించి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రాన్ని వి క్రియేష‌న్స్ ప‌తాకంపై క‌లైపులి ఎస్ థాను నిర్మించాడు. ధ‌నుష్‌కు జోడీగా ఎల్లిడ్ ఆవ్ర‌మ్ హీరోయిన్‌గా న‌టించింది.

Dhanush & Selva Raghavan’s #NaaneVaruvean #NeneVasthunna releasing through Geetha on this 29th September in AP & TS! pic.twitter.com/MB6N0Srx27

— AndhraBoxOffice.Com (@AndhraBoxOffice) September 14, 2022