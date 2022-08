August 23, 2022 / 11:05 AM IST

Naane Varuven Movie Latest Update | త‌మిళ హీరో ధ‌నుష్ తెలుగు ప్రేక్ష‌కుల‌కు సుప‌రిచిత‌మే. ఈయ‌న న‌టించిన సినిమాలు తెలుగు డ‌బ్బింగ్‌లో అడ‌పా ద‌డ‌పాగా విడుద‌ల‌వుతూ ఉండేవి. అయితే ‘ర‌ఘువ‌ర‌న్ B-Tech’ ధ‌నుష్‌కు టాలీవుడ్‌లో మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చింది. ఇక‌ చిత్రం త‌ర్వాత ఈయ‌న న‌టించిన సినిమాల‌న్ని తమిళంతో పాటు తెలుగులోనూ ఏక‌కాలంలో విడుద‌ల‌వుతున్నాయి. ఇటీవ‌లే ఈయ‌న న‌టించిన‌ ‘తిరుచిత్రంబ‌లం’ విడుద‌లై మంచి వ‌సూళ్ళ‌తో బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర దూసుకుపోతుంది. ఇక‌ ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న నాలుగు సినిమాల‌ను సెట్స్‌పై ఉంచాడు. అందులో ‘నానే వ‌రువ‌న్’ ఒక‌టి. సెల్వా రాఘ‌వ‌న్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రం ఇటీవ‌లే షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుని విడుద‌ల‌కు సిద్ధంగా ఉంది. ఈ క్ర‌మంలో మేక‌ర్స్ తాజాగా ధ‌నుష్ పోస్ట‌ర్‌ల‌ను విడుద‌ల చేశారు.

రెండు పోస్ట‌ర్ల‌లో ధ‌నుష్ విభిన్న లుక్స్‌తో ఆక‌ట్టుకుంటున్నాడు. ఈ చిత్రంలో ధ‌నుష్ డ్యూయ‌ల్ రోల్‌లో న‌టిస్తున్నాడు. హీరోగా, విల‌న్‌గా రెండు పాత్ర‌లను ధ‌నుష్ ఈ చిత్రంలో పోషించడం విశేషం. సెల్వ‌రాఘ‌వ‌న్ న‌టించి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించిన ఈ చిత్రాన్ని వి క్రియేష‌న్స్ ప‌తాకంపై క‌లైపులి ఎస్ థాను నిర్మించాడు. యువ‌న్ శంక‌ర్ రాజా సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబ‌ర్ చివ‌రి వారంలో విడుద‌ల చేయాల‌ని మేక‌ర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారు.

#Dhanushkraja @dhanushkraja #NaaneVaruven New Posters , Arriving Soon In Theatres .. pic.twitter.com/P64vBsMvl7

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) August 22, 2022