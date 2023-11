Devil Second Single This Is Lady Rosy Promo Update Is Out

Devil | క‌ల్యాణ్‌రామ్ డెవిల్ నుంచి This Is Lady Rosy ప్రోమో అప్‌డేట్‌

Devil | నంద‌మూరి క‌ల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri Kalyan Ram) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం డెవిల్ (Devil - The British Secret Agent). నఈ చిత్రం నుంచి మేకర్స్ ఇటీవలే మాయే చేసి సాంగ్‌ (Maaye Chesi)ను విడుదల చేయగా.. మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. తాజాగా సెకండ్‌ సింగిల్ అప్‌డేట్ అందించారు.

November 22, 2023 / 08:32 PM IST

Devil | నంద‌మూరి క‌ల్యాణ్‌రామ్ (Nandamuri Kalyan Ram) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం డెవిల్ (Devil – The British Secret Agent). నవీన్ మేడారం (Naveen Medaram) దర్శకత్వంలో పాన్ ఇండియా కథాంశంతో వస్తోన్న ఈ చిత్రంలో మలయాళ భామ సంయుక్తా మీనన్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. కాగా ఈ చిత్రం నుంచి మేకర్స్ ఇటీవలే మాయే చేసి సాంగ్‌ (Maaye Chesi)ను విడుదల చేయగా.. మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. తాజాగా సెకండ్‌ సింగిల్ అప్‌డేట్ అందించారు.

సెకండ్‌ సాంగ్‌ This Is Lady Rosy ప్రోమోను నవంబర్‌ 24న విడుదల చేస్తున్నట్టు తెలియజేస్తూ సాంగ్ లుక్ విడుదల చేశారు. కల్యాణ్ రామ్‌ రాయల్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తుండగా.. పక్కనే హాట్ హాట్‌ లుక్‌లో మెరుస్తున్న రోసీని చూడొచ్చు. కలర్‌ఫుల్‌గా సాగే ఈ పాట సినిమాకు హైలెట్‌గా ఉండబోతుందనడటంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ది బ్రిటీష్ సీక్రెట్ ఏజెంట్ ట్యాగ్ లైన్‌తో వస్తోన్న ఈ చిత్రం ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్‌తోపాటు గ్లింప్స్ వీడియో ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ మూవీకి హర్షవర్దన్ రామేశ్వర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

పీరియాడిక్‌ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తున్న డెవిల్‌ను అభిషేక్ పిక్చర్స్ బ్యాన‌ర్‌లో అభిషేక్‌ నామా నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి శ్రీకాంత్ విస్సా కథనందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదలైన డెవిల్‌ టైటిల్ అనౌన్స్ మెంట్ టీజర్‌ సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్‌ చేస్తోంది.

